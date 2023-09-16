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Ozone團綜來了！6帥克服高空恐懼　佳辰最瘋狂的事跟摩托車有關

▲《Ozone夏日青春冒險》以「青春無畏」和「冒險挑戰」為團綜宗旨，佳辰（前二）分享人生做過最瘋狂的事。（圖／寬想國際娛樂）
▲《Ozone夏日青春冒險》以「青春無畏」和「冒險挑戰」為團綜宗旨，佳辰（前二）分享人生做過最瘋狂的事。（圖／寬想國際娛樂）

記者楊穎軒／綜合報導

《Ozone夏日青春冒險》以「青春無畏」和「冒險挑戰」為節目宗旨，昨（15）日首支預告釋出，深獲網友共鳴，對於預告中的提問「青春是什麼」，紛紛笑喊自己最青春的時刻是「懷念早8上課」與「滿滿膠原蛋白」等。預告中不只有成員帥氣的一面，更有不同於舞台上的解放樣貌，6位少年賣力玩遊戲、挑戰水上運動、克服高空恐懼與動物親密接觸等，透過各式各樣的旅遊冒險，看到少年們私下最真實的一面。此外，Ozone新歌、節目主題曲〈陪你Sha La La〉更在預告中搶先曝光90秒，輕快旋律洋溢夏日風情，令人更加期待節目播出！成員林佳辰分享目前人生中做過最瘋狂的事是騎車到拉拉山差點迷路。

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▲《Ozone夏日青春冒險》佳辰（左起）、祖安、哲言、文廷、煥鈞、子翔一起挑戰錄製實境綜。（圖／寬想國際娛樂）
▲《Ozone夏日青春冒險》佳辰（左起）、祖安、哲言、文廷、煥鈞、子翔一起挑戰錄製實境綜。（圖／寬想國際娛樂）
談到目前人生中做過最瘋狂的冒險，祖安、哲言、文廷3人不約而同的表示是「參加《原子少年》」，讓人生有了全新的挑戰，從小練習武術的文廷更感性表示：「以前一心只想當運動員，但加入到影視圈裡，沒想到可以體驗到這麼多事情，雖然很有壓力、很瘋狂，可是一路上遇到很多互相陪伴、扶持成長的夥伴，真的很開心，也很熱愛這一切。」

▲《Ozone夏日青春冒險》展現6位少年青春洋溢的一面。（圖／寬想國際娛樂）
▲《Ozone夏日青春冒險》展現6位少年青春洋溢的一面。（圖／寬想國際娛樂）
子翔笑回最瘋狂的冒險，是他18歲剛考到駕照時，瞞著家人偷偷買了摩托車；佳辰的經歷也跟摩托車有關，「我有次一個人無聊騎摩托車亂跑，到拉拉山上一個沒去過的地方，結果差點迷路。」煥鈞則透露高中時期的瘋狂往事，有天在學校午休接到朋友打來電話，說等等要去台中，問他要不要一起去，冒險精神上身的他想了一下就答應，「當天下午的課我都沒上，直接去了台中玩一趟，晚上再回家，到現在我爸媽都不知道那天發生什麼事情！」

提及青春時期想完成的人生清單，子翔表示想要挑戰演技，期待自己能跨領域參與戲劇的演出；祖安和文廷透露想跟著Ozone團員一起到海外四處巡迴表演，期許團體能紅遍全球；身為咖啡廳和服飾店老闆的哲言霸氣發下豪語：「我要成為年輕人眼裡的成功代表！」他希望人生在27歲以前「賺到人生的第一個億」，期許自己在演藝事業有所成績外，副業服飾品牌也能引領時下潮流和穿衣態度。

煥鈞認真分享，「對我來說，青春很重要的事情是談戀愛。」他認為在談戀愛的過程中，透過與另一半的深度相處與磨合，可以檢視自己較直接或衝動的一面，對於未來在工作或是人際上，都是很有幫助的經驗，整個人的社交也會變得更圓潤。佳辰想做的事情則意外樸實，他說：「我想把所有療癒的事情擠在一天內做，不知道會有什麼感覺。」他舉例像是泡溫泉、按摩、做甜點、吃美食、看電影、冥想、畫畫等，若通通安排在一天內完成，應該是很幸福的體驗。

▲《Ozone夏日青春冒險》前導海報。（圖／寬想國際娛樂）
▲《Ozone夏日青春冒險》前導海報。（圖／寬想國際娛樂）
《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首個團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與索尼音樂娛樂股份有限公司出品，將於MyVideo獨家首播，10月20日起每週五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。


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