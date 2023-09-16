Ozone團綜來了！6帥克服高空恐懼　佳辰最瘋狂的事跟摩托車有關

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子翔笑回最瘋狂的冒險，是他18歲剛考到駕照時，瞞著家人偷偷買了摩托車；佳辰的經歷也跟摩托車有關，「我有次一個人無聊騎摩托車亂跑，到拉拉山上一個沒去過的地方，結果差點迷路。」煥鈞則透露高中時期的瘋狂往事，有天在學校午休接到朋友打來電話，說等等要去台中，問他要不要一起去，冒險精神上身的他想了一下就答應，「當天下午的課我都沒上，直接去了台中玩一趟，晚上再回家，到現在我爸媽都不知道那天發生什麼事情！」
提及青春時期想完成的人生清單，子翔表示想要挑戰演技，期待自己能跨領域參與戲劇的演出；祖安和文廷透露想跟著Ozone團員一起到海外四處巡迴表演，期許團體能紅遍全球；身為咖啡廳和服飾店老闆的哲言霸氣發下豪語：「我要成為年輕人眼裡的成功代表！」他希望人生在27歲以前「賺到人生的第一個億」，期許自己在演藝事業有所成績外，副業服飾品牌也能引領時下潮流和穿衣態度。
煥鈞認真分享，「對我來說，青春很重要的事情是談戀愛。」他認為在談戀愛的過程中，透過與另一半的深度相處與磨合，可以檢視自己較直接或衝動的一面，對於未來在工作或是人際上，都是很有幫助的經驗，整個人的社交也會變得更圓潤。佳辰想做的事情則意外樸實，他說：「我想把所有療癒的事情擠在一天內做，不知道會有什麼感覺。」他舉例像是泡溫泉、按摩、做甜點、吃美食、看電影、冥想、畫畫等，若通通安排在一天內完成，應該是很幸福的體驗。
《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首個團體實境綜藝，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。該節目由寬想國際娛樂與索尼音樂娛樂股份有限公司出品，將於MyVideo獨家首播，10月20日起每週五晚上9點新集數上架，付費會員搶先看。