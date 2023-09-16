天氣預報／入夜掉10度！大台北午後雷雨開炸 中秋連假恐颱風攪局
根據中央氣象署預測，今（16）白天臺灣各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後，容易出現局部短暫雷陣雨，其中山區以及近山區的平地降雨機率較高。氣溫方面，各地低溫為24到26度，局部空曠地區或近山區河谷會再稍低一些，白天高溫普遍為31至33度，可能會讓入夜溫差超過10度。另外。氣象專家吳聖宇則在臉書提醒，中秋連假天氣可能受到熱帶系統影響，恐怕會影響出遊規劃。
記者周淑萍/綜合報導
氣象專家吳聖宇提醒，今明兩天午後的天氣變化情況，在偏南到西南風環境下，水氣相對較多，雖然上午各地大致都是多雲到晴的天氣，但是中午過後區容易有熱對流發展擴散帶來雷雨的機會，平地比較容易受影響的區域以大台北、東半部為主，西半部平地相對比較穩定，雖然午後雲量可能增多，但是下雨的機會不高，不過還是提醒大家午後外出最好帶著雨具以防萬一。
此外，越來越靠近9月29日的中秋連假，是否適合出遊，民眾也相當關切，吳聖宇提到，目前菲律賓東方海面在下週後期可能逐漸發展的擾動系統變化情況，目前預報的動態變化分岐度仍然非常大，還在非常初期的模式觀察階段，目前變動機會高，預計下週才會比較準確，不過仍有機會影響到中秋連假的天氣，有出遊規劃的民眾要特別留意下週的天氣資訊。