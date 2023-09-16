▲對自己的認識，與真實狀態可能極不一致

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在我與朋友心心約定好進入相連關係後，我們開始緊密地聯繫，她會到我公司樓下等我下班，我們一起用餐、回家，聊聊當天發生的事或是我的想法與感受，儘管明白自己對進入親密關係感到恐懼，從過往創傷而來的窒息感並沒有因為我的理解而消失，依舊無時無刻不存在著，但既然知道那是假警報，我就堅持繼續待在關係裡。
有一天，心心說要加班，因此晚上不會和我碰面，我反射性地說了一句：「這樣啊，真是可惜！」當我預期她會被這樣的甜言蜜語感動時，她卻問了我一句：「妳真的覺得可惜嗎？」
突然被反問的我愣住了，仔細思索內心的感受，發現我並沒有覺得可惜，甚至是如釋重負，因為我可以不用繃緊神經，也能有自己休息獨處的時間，但我竟然不經大腦，反射性地說了違心之論，這讓我覺得驚訝。同時，心心也向我反應先前她問我，我偏好用什麼方式聯絡，當時我回答視訊，但她卻在之後感受到我其實不喜歡視訊。
我驚訝地發現我對自己感到有點陌生。偶爾也有我不曉得自己為何憤怒，或為何掉淚的時刻，但我卻無法理解自己為什麼會有這些舉動和回應。我自以為了解自己，但在與心心的關係裡，這些理解卻一一被推翻。
我覺得自己界線很清楚，因為會跟廠商據理力爭地吵架，但其實我連跟心心說我要忙工作、先不回她訊息都做不到；跟心心說我喜歡的聯絡方式，卻與實際喜好不符；晚上不會碰面，明明覺得如釋重負，卻說了違心之論，想討好心心；我以為了解自己，但其實沒有。如果心心沒有那麼敏銳，她甚至會被我誤導，假如我無法承認我其實沒有那麼認識自己時，當心心提出她對我的困惑，我可能會把原因歸咎於環境、事件，或覺得是心心誤解我而拚命解釋。
我對自己的認知開始崩解，原來我選擇性地只憑某些單一事件來讓自己相信我為自己打造、我所喜愛的人設。我喜歡自己有能力、獨立自主、聰明堅強，但這才發現那是我選擇看見的面向，在我不願意看到的面向上，我會因為害怕不被喜歡而無意識地討好別人，這與我所相信的人設實在大相逕庭。當我把對自己的認知放到所有情境裡檢視，錯愕地發現那不是我，因為在許多情境下，我的反應並不那麼一致。
那麼真實的我到底在哪裡？在那之後，我花了很大的力氣拆掉武裝，剝除精心打造的人設，嘗試在每個時刻看見自己。透過感知自己的情緒，來確認當下的狀態是否與理解的一致，驚訝地發現自己習慣性地對別人的要求說好，但其實內心充滿憤怒；發現在關係中即使不開心，卻因為害怕激起衝突、失去關係而選擇沉默；發現我很少主動開口說關於自己的事，因為擔心別人對我有負面觀感。在我細心觀察與體會自己以後，我看見一個充滿恐懼、在關係裡退縮的孩子。我努力體會這個孩子的喜歡與不喜歡，在過程裡慢慢地找回自己。
至今快十個年頭過去了，我仍然很難在當下就意識到自己的狀態，常會需要藉由身邊人的提醒，才發現自己焦慮、恐懼了。最先感受到我不同的，往往不是我，而是周遭的人，儘管我無法在第一時間發現，但回頭看見自我狀態的反應速度與一開始相比，已經快了許多。
與自己相連會帶來某種程度上的麻煩，比如我必須正視自己的感受，無法再待在有毒的工作環境或是關係中；必須正視心中真正在乎的事物，而無法再隨從主流文化，選擇高薪、體面但卻難以認同的工作。這是我極度願意為自己做的事，因為看見自己，就是愛自己的方式。
※和自己親密，你需要刻意練習！和他人親密，你需要找回自己！
本文摘選自《找回自己，找回親密》，圓神出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59235
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