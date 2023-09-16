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對自己的認識，與真實狀態可能極不一致

▲對自己的認識，與真實狀態可能極不一致
▲對自己的認識，與真實狀態可能極不一致

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】如果在成長過程中，情緒沒有被好好地承認與接納，需求沒有被好好地看見與回應時，我們跟著學習到的態度就會是忽視自己。《公主向前走》裡將這個狀態描繪成一個被鎖在衣櫃裡的小女孩，因為她多話、吵鬧、愛跳舞，公主爸媽認為有失體統，公主只好把這個象徵著「自己」的小女孩鎖在衣櫃裡，才能滿足爸媽的期待，做個氣質高雅、端莊得體的公主。

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這也常是我們的成長環境，我們不被鼓勵當孩子，而常被要求要像大人。為了討人喜歡，我們慣於隱藏自己的想法—說出別人期待的話，儘管那可能是違心之論；做出別人期待的事，儘管那可能是違心之舉……當忽視自己久了，我們越來越熟練，不論是感受、需要、期待，只要是關於自己的事物，我們的感知都漸漸變得遲鈍，直到我們感受不到、毫無意識，然後成為活在別人期待裡的人偶，別人的肯定成為我們前進的唯一動力，因為我們已經捨棄了自己。

在我與朋友心心約定好進入相連關係後，我們開始緊密地聯繫，她會到我公司樓下等我下班，我們一起用餐、回家，聊聊當天發生的事或是我的想法與感受，儘管明白自己對進入親密關係感到恐懼，從過往創傷而來的窒息感並沒有因為我的理解而消失，依舊無時無刻不存在著，但既然知道那是假警報，我就堅持繼續待在關係裡。

有一天，心心說要加班，因此晚上不會和我碰面，我反射性地說了一句：「這樣啊，真是可惜！」當我預期她會被這樣的甜言蜜語感動時，她卻問了我一句：「妳真的覺得可惜嗎？」

突然被反問的我愣住了，仔細思索內心的感受，發現我並沒有覺得可惜，甚至是如釋重負，因為我可以不用繃緊神經，也能有自己休息獨處的時間，但我竟然不經大腦，反射性地說了違心之論，這讓我覺得驚訝。同時，心心也向我反應先前她問我，我偏好用什麼方式聯絡，當時我回答視訊，但她卻在之後感受到我其實不喜歡視訊。

我驚訝地發現我對自己感到有點陌生。偶爾也有我不曉得自己為何憤怒，或為何掉淚的時刻，但我卻無法理解自己為什麼會有這些舉動和回應。我自以為了解自己，但在與心心的關係裡，這些理解卻一一被推翻。

我覺得自己界線很清楚，因為會跟廠商據理力爭地吵架，但其實我連跟心心說我要忙工作、先不回她訊息都做不到；跟心心說我喜歡的聯絡方式，卻與實際喜好不符；晚上不會碰面，明明覺得如釋重負，卻說了違心之論，想討好心心；我以為了解自己，但其實沒有。如果心心沒有那麼敏銳，她甚至會被我誤導，假如我無法承認我其實沒有那麼認識自己時，當心心提出她對我的困惑，我可能會把原因歸咎於環境、事件，或覺得是心心誤解我而拚命解釋。

我對自己的認知開始崩解，原來我選擇性地只憑某些單一事件來讓自己相信我為自己打造、我所喜愛的人設。我喜歡自己有能力、獨立自主、聰明堅強，但這才發現那是我選擇看見的面向，在我不願意看到的面向上，我會因為害怕不被喜歡而無意識地討好別人，這與我所相信的人設實在大相逕庭。當我把對自己的認知放到所有情境裡檢視，錯愕地發現那不是我，因為在許多情境下，我的反應並不那麼一致。

那麼真實的我到底在哪裡？

在那之後，我花了很大的力氣拆掉武裝，剝除精心打造的人設，嘗試在每個時刻看見自己。透過感知自己的情緒，來確認當下的狀態是否與理解的一致，驚訝地發現自己習慣性地對別人的要求說好，但其實內心充滿憤怒；發現在關係中即使不開心，卻因為害怕激起衝突、失去關係而選擇沉默；發現我很少主動開口說關於自己的事，因為擔心別人對我有負面觀感。在我細心觀察與體會自己以後，我看見一個充滿恐懼、在關係裡退縮的孩子。我努力體會這個孩子的喜歡與不喜歡，在過程裡慢慢地找回自己。

至今快十個年頭過去了，我仍然很難在當下就意識到自己的狀態，常會需要藉由身邊人的提醒，才發現自己焦慮、恐懼了。最先感受到我不同的，往往不是我，而是周遭的人，儘管我無法在第一時間發現，但回頭看見自我狀態的反應速度與一開始相比，已經快了許多。

與自己相連會帶來某種程度上的麻煩，比如我必須正視自己的感受，無法再待在有毒的工作環境或是關係中；必須正視心中真正在乎的事物，而無法再隨從主流文化，選擇高薪、體面但卻難以認同的工作。這是我極度願意為自己做的事，因為看見自己，就是愛自己的方式。

《找回自己，找回親密》
《找回自己，找回親密》
※和自己親密，你需要刻意練習！和他人親密，你需要找回自己！

本文摘選自《找回自己，找回親密》，圓神出版



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59235

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