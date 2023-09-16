iPhone 15直接0元！手機一查「舊iPhone最高值3萬」 換機還退錢
蘋果iPhone 15昨（15）晚開放預訂，最快9月22日首批到貨。但今年iPhone 15全系列都漲價了，想買iPhone 15起跳價要來到近3萬元。蘋果近年積極推動舊換新活動，可以將舊代iPhone 直接舊換新，想查目前手機價格有多少，直接在iPhone 手機下載《Apple Store》就能立即知道目前用戶的裝置可以折抵多少錢。今年罕見的折抵金最高來到3萬900元，等同於iPhone 15 入門款不用錢就能得到。
記者周淑萍/綜合報導
用舊機換購新機算是最無痛的做法，今年蘋果Apple Trade In 換購方案最高金額拉到3萬900元，但需要是iPhone 14 Pro Max 1TB才能擁有這麼高的換購價。實際一點來看，如果習慣兩年換一台，iPhone 13 Pro 目前最高有1萬8800元，直接換iPhone 15只需要多付1萬多元，相對好入手。
想要知道目前iPhone價值多少錢，可以直接在手機上下載《Apple Store》，點選「Apple Trade In 換購方案」就會列出用戶符合條件的裝置，同時秀出預估最高的換購價值。但手機還會因為狀況而調整回收價格，官網指出有以下狀況都會受到影響：
- 可開啟電源並正常運作
- 所有按鈕都能作用
- 相機正常運作，並且鏡頭沒有任何損壞
- 電池尚可充電
- 機身沒有凹痕和劃痕
- 觸控螢幕和背面玻璃完好無損
- 顯示器無失真、線條與黑白雜點