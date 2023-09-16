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iPhone 15直接0元！手機一查「舊iPhone最高值3萬」　換機還退錢

▲iPhone 15系列新機開始預購，但iPhone台灣售價較前一代貴1000元至2500元不等，可以透過舊換新方案省點荷包。（圖／蘋果官網）
▲iPhone 15系列新機開始預購，但iPhone台灣售價較前一代貴1000元至2500元不等，可以透過舊換新方案省點荷包。（圖／蘋果官網）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iPhone 15昨（15）晚開放預訂，最快9月22日首批到貨。但今年iPhone 15全系列都漲價了，想買iPhone 15起跳價要來到近3萬元。蘋果近年積極推動舊換新活動，可以將舊代iPhone 直接舊換新，想查目前手機價格有多少，直接在iPhone 手機下載《Apple Store》就能立即知道目前用戶的裝置可以折抵多少錢。今年罕見的折抵金最高來到3萬900元，等同於iPhone 15 入門款不用錢就能得到。

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用舊機換購新機算是最無痛的做法，今年蘋果Apple  Trade  In 換購方案最高金額拉到3萬900元，但需要是iPhone 14 Pro Max 1TB才能擁有這麼高的換購價。實際一點來看，如果習慣兩年換一台，iPhone 13 Pro 目前最高有1萬8800元，直接換iPhone 15只需要多付1萬多元，相對好入手。

▲可以直接在手機上下載《Apple Store》，點選「Apple  Trade  In 換購方案」就會列出用戶符合條件的裝置，同時秀出預估最高的換購價值。（圖／手機截圖）
▲可以直接在手機上下載《Apple Store》，點選「Apple  Trade  In 換購方案」就會列出用戶符合條件的裝置，同時秀出預估最高的換購價值。（圖／手機截圖）
想要知道目前iPhone價值多少錢，可以直接在手機上下載《Apple Store》，點選「Apple  Trade  In 換購方案」就會列出用戶符合條件的裝置，同時秀出預估最高的換購價值。但手機還會因為狀況而調整回收價格，官網指出有以下狀況都會受到影響：

  • 可開啟電源並正常運作
  • 所有按鈕都能作用
  • 相機正常運作，並且鏡頭沒有任何損壞
  • 電池尚可充電
  • 機身沒有凹痕和劃痕
  • 觸控螢幕和背面玻璃完好無損
  • 顯示器無失真、線條與黑白雜點
▲蘋果舊換新最高可以折逾3萬元。（圖／翻攝官網）
▲蘋果舊換新最高可以折逾3萬元。（圖／翻攝官網）

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