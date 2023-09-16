陳吉仲公開進口雞蛋4流向　耗損銷毀比例逾37%這樣澄清

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至於外界質疑進口蛋的流向，陳吉仲表示，從來源國走海運大概要40多天，全程都有冷鏈沒有問題，到台灣經海關查驗，這裡就會清楚標示每批雞蛋的製造與保存期限，但因為每個國外業者的設備不同，會依據製造、運輸等條件而各家不一，因此有的保存期限90天、110天、120天都有。
陳吉仲表示，之後進口雞蛋進關、放行提領到中央畜產會倉儲，期間也都有冷鏈保鮮，強調只有在進到洗選業者「開始洗選」時才會進到常溫，這時候會看原本每批雞蛋的保存期間，依照現行制度，若這時保存期限長於一個月，標示就會標一個月，反而是比較嚴謹去做標示的動作，但如果洗選時期限已經小於一個月，便會標示原本進關上的日期，並趕快送到通路上。至於有沒有塗臘跟保存期限沒有絕對關係。
陳吉仲要求，進口雞蛋的業者必須落實標示，所有專案進口雞蛋洗選後上架的標示，均應依照出口國來源場標示的有效期限，強調會配合衛福部和地方政合作執行聯合稽查，違者一定依法辦理。他也強調，目前專案進口蛋到期的已經銷毀，不會流入市面。
至於進口雞蛋到底流向哪些地方？陳吉仲表示，今年3月到7月從泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西、馬來西亞等地進口雞蛋，總計進口約1.45億顆的雞蛋。其中泰國進口2185萬顆、土耳其2246萬顆，巴西為大宗為8891萬顆。
進口1.45億顆雞蛋，分別流向洗選業者共2491萬顆，比例17.14%；加工業者3428萬顆，比例23.59%；庫存殼蛋625萬顆，比例4.3%；庫存加工2584萬顆，比例17.78%。至於耗損與到期的，已銷毀232萬顆，比例1.6%；待銷毀的5170萬顆，比例35.58%。
農業部次長陳駿季表示，當初進口雞蛋是為了滿足國內生產不足，因此三、四月缺蛋時就趕快到來源國搶排程搶雞蛋，來到台灣則有定庫存水位，為的就是要看市場狀況來釋出調節雞蛋數量，否則一下子放太多可能會造成雞蛋價格崩盤或是造成雞蛋浪費，強調庫存勢必要的。
但媒體質疑，耗損與到期的比例高達37%以上，是不是當初沒有計算好、浪費錢？陳駿季指出，庫存雞蛋是為了隨時調節市場需求，是勢必要的，但不可避免的，當市場回穩，庫存不釋出雞蛋，又到了期限之後就會有要銷毀的數量，大家看已銷毀或待銷毀的有5000多顆好像很多，但其實這都是安全庫存水位，5000多顆是市場上2天的庫存量。