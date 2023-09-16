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雲嘉南最大就博會求職湧人潮 搶3000職缺

▲(右起)台南市勞工局長王鑫基、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山、台南市長黃偉哲、勞動部長許銘春、勞動力發展署副署長鍾錦季、雲嘉南分署長劉邦棟等貴賓一同出席為求職朋友加油打氣（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲(右起)台南市勞工局長王鑫基、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長劉米山、台南市長黃偉哲、勞動部長許銘春、勞動力發展署副署長鍾錦季、雲嘉南分署長劉邦棟等貴賓一同出席為求職朋友加油打氣（圖／記者張振興攝，2023,09,16）

記者張振興/綜合報導

勞動部雲嘉南分署今(16)日在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，現場湧入求職民眾，求才廠商共有57家，開出近3000個工作機會，其中逾8成為雲嘉南區在地職缺，廠商祭出最高月薪68K搶人才。勞動部長許銘春、台南市長黃偉哲、勞動力發展署副署長鍾錦季一同出席為求職朋友加油打氣。

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勞動部長許銘春指出，疫後觀光餐飲景氣復甦，這次徵才廠商有近一半為餐飲、零售服務業者，現場設置「疫後復甦產業專區」，包括王品餐飲、碳佐麻里、王座國際餐飲、大潤發、小北百貨等26家廠商參與徵才，開出超過1500個職缺，其中王品餐飲、雲雀國際、昇恆昌、統一超商甚至釋出破百職缺搶人。

▲勞動部雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，現場湧入求職民眾（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲勞動部雲嘉南分署在新光三越台南新天地舉辦疫情解封後雲嘉南區最大場的就博會，現場湧入求職民眾（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
許銘春說，疫後景氣回溫，各行業人力需求增多，勞動部特別推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，目前已有餐飲業、旅宿業及航空站地勤業納入專案，失業民眾經公立就業服務機構推介從事專案缺工工作，勞動部將提供每月6000至1萬3000元、最長12個月的就業獎勵金，歡迎有興趣的民眾一同加入缺工行業。


勞動力發展署副署長鍾錦季強調，此次開出職缺大多是雲嘉南在地工作機會，其中還有超過1200個為友善中高齡職缺，而民眾在意的薪資部分，有逾650個職缺起薪35K以上，另有不少廠商開出不錯薪水，要網羅在地優秀人才，如Q哥3C、東佑達自動化科技、王品餐飲都開出60K以上薪資分別要找手機維修師、工程師與儲備店長，而台灣穗高科技則要找產品開發工程師及航太專案工程師，開出全場最高薪資68K。

▲雲嘉南分署青年職涯發展中心提供青年求職諮詢，攤位前擠滿諮詢人潮（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
▲雲嘉南分署青年職涯發展中心提供青年求職諮詢，攤位前擠滿諮詢人潮（圖／記者張振興攝，2023,09,16）
不少求職者一面試就緊張，此次更首度導入「AI智慧面試官」服務，求職民眾經由與AI面試官的對話、引導，可事先模擬面試，有助改善自我介紹技巧，提升面試應對能力。此外，現場還規劃「產業展示區」，邀請台灣雅聞生技公司、星巴克、東佑達自動化科技與統一企業等4家公司以「產業金店面」方式進行實作與產品展示，讓求職民眾了解產業製程及發展前景，吸引不少民眾目光。

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