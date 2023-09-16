▲暈眩、聽障、耳鳴有解！　內耳疾病6大治療攻略

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平衡復健運動對於急性發作期已經結束，進入慢性平衡失衡狀態的病人，可以鼓勵病人進行前庭平衡的復健運動，透過衛教資料以及網路教學影片的觀摩，鼓勵病人在家做平衡復健運動，減少藥物使用的負擔，以早日恢復良好的生活品質，這對於一些中老年的病人尤其重要。
醫師傳授前庭平衡運動（點這裡看）
耳石復位術王拔群說明，對於一些隨著姿態改變而發生具有特徵性耳石脫落的眩暈病人，除了傳統的藥物治療外，也可以幫病人進行耳石復位術，已迅速解決病人姿勢性眩暈的問題，此復位術一次的成功率可以達到8、9成左右，同時病人也不受到次數的限制，可以重複的施予，但是最重要的是要能夠正確地確立耳石脫落的診斷。
頑固型梅尼爾氏症病人耳內健他黴素注射治療對於一些單側聽力已經受損而平衡功能治療效果很差的病人，因為反覆的眩暈發作生活品質很差，這類的病人可以施予耳內的健他黴素注射治療，這類的耳內注射能夠徹底阻斷半規管內的平衡細胞，大大的減少眩暈再發的機會，本科接近20年長時間追蹤治療的結果，發現成功率可以達到7到9成之間。
急性神經聽力障礙的積極性藥物治療單側的急性聽力損傷可以是由於梅尼爾氏症、突發性耳聾或者是小腦橋腦腫瘤所造成，如果能夠排除掉腫瘤的原因，可以先考慮使用積極的藥物來治療急性神經 聽力障礙，這些藥物包括口服的利尿劑與降壓藥水，以降低內耳淋巴囊腫的壓力，或者耳內注射類固醇來減緩內耳發炎的情形，效果都相當的不錯，但是必須要掌握發病的時間。
急性神經性聽力障礙的耳內注射類固醇治療如果病人服用口服藥物或者藥水治療效果不佳，王拔群表示，可以考慮在內視鏡下針對耳內注射類固醇治療，耳內注射類固醇副作用較小，治療效果與口服類固醇差不多， 現在已慢慢成為主流的治療模式之一。
內視鏡下的內耳迷路手術可以用在內視鏡下進行簡單的迷路破壞手術，可永久性的解除內耳不平衡的症狀。
原文出處：內耳疾病的積極治療
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59172
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