iPhone 15 新功能「先拍照後對焦」 不用買新機更新到iOS 17就有
iPhone 15全系列手機加入了新的「人像」模式，可以在拍完照片後，再另外進行焦點的編輯。想擁有該功能不需要買新機，更新到iOS 17就有。《NOWnews》實際使用iPhone 14 Pro 並更新到iOS 17 公測版，目前已經可以使用該功能，之前使用人像拍攝的照片都可以編輯對焦點，但同樣在iPhone 13 Pro目前則沒有看到此功能釋出。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果在iPhone 15系列手機內加入新一代人像模式，用戶可以在拍照後調整對焦點，但該功能不是iPhone 15手機獨享，記者在iPhone 14 Pro 更新到iOS 17作業系統後，驚喜發現，之前透過「人像」模式拍攝的照片，按下編輯後就能調整對焦框，改變景深的位置，從實測照片的截圖來看，可以發現移動對焦框景深的位置也會出現變化，但如果是別台iPhone 分享過來的人像照片則無法調整。目前尚未得知該功能會下放到哪些機型上，民眾可以在9月19日iOS 17 正式版推送後測試看看。
iOS 17 正式版預計在9月19日推送，今年的iOS 17有不少亮點新功能，像是聯絡人海報、用自己照片做原況貼圖、語音訊息轉文字、NameDrop隔空傳送電話號碼、待機模式等，讓不少果粉期待升級，不過下週正式版推出時，有一些新功能還不會同步上線，例如日記App、NameDrop、Apple Music協作播放列表等，但想要升級iOS 17，iPhone 至少需要配置 A12 晶片，因此2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級。