快訊／大樂透中秋加碼！9/15開獎號碼出爐　頭獎1.9億、76組百萬

iPhone 15 新功能「先拍照後對焦」　不用買新機更新到iOS 17就有

▲iPhone 15手機加入先拍照後對焦功能，而該功能經記者實測 iPhone 14 Pro 上升級到iOS 17 也能使用。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone 15手機加入先拍照後對焦功能，而該功能經記者實測 iPhone 14 Pro 上升級到iOS 17 也能使用。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

iPhone 15全系列手機加入了新的「人像」模式，可以在拍完照片後，再另外進行焦點的編輯。想擁有該功能不需要買新機，更新到iOS 17就有。《NOWnews》實際使用iPhone 14 Pro 並更新到iOS 17 公測版，目前已經可以使用該功能，之前使用人像拍攝的照片都可以編輯對焦點，但同樣在iPhone 13 Pro目前則沒有看到此功能釋出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果在iPhone 15系列手機內加入新一代人像模式，用戶可以在拍照後調整對焦點，但該功能不是iPhone 15手機獨享，記者在iPhone 14 Pro 更新到iOS 17作業系統後，驚喜發現，之前透過「人像」模式拍攝的照片，按下編輯後就能調整對焦框，改變景深的位置，從實測照片的截圖來看，可以發現移動對焦框景深的位置也會出現變化，但如果是別台iPhone 分享過來的人像照片則無法調整。目前尚未得知該功能會下放到哪些機型上，民眾可以在9月19日iOS 17 正式版推送後測試看看。

▲iPhone 15手機加入先拍照後對焦功能，而該功能經記者實測 iPhone 14 Pro 上升級到iOS 17 也能使用。（圖／周淑萍攝）
▲iPhone 15手機加入先拍照後對焦功能，而該功能經記者實測 iPhone 14 Pro 上升級到iOS 17 也能使用。（圖／周淑萍攝）
iOS 17 正式版預計在9月19日推送，今年的iOS 17有不少亮點新功能，像是聯絡人海報、用自己照片做原況貼圖、語音訊息轉文字、NameDrop隔空傳送電話號碼、待機模式等，讓不少果粉期待升級，不過下週正式版推出時，有一些新功能還不會同步上線，例如日記App、NameDrop、Apple Music協作播放列表等，但想要升級iOS 17，iPhone 至少需要配置 A12 晶片，因此2017年推出的iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都無法升級。
 

▲可以升級到 iOS 17的裝置。（圖／翻攝官網）
▲ iOS 17 正式版預計9月19日推送，但iPhone 8、iPhone 8 Plus及iPhone X都不在升級的名單中。（圖／翻攝官網）

iPhone 15直接0元！手機一查「舊iPhone最高值3萬」　換機還退錢

iPhone 15入手要3萬太貴！想改買iPhone 14 Pro　業者：來不及了

iPhone 15系列4款比拚！這支CP值高　15 Pro Max搶到「等2個月」

續約0元換iPhone 15值得！「正確算法」曝光　員工認了不懂超虧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞