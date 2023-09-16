轉型正義5法有望分批送立院審查　促轉條例將更名

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轉型正義5法推出期程引發關注，行政院人權及轉型正義處長賴俊兆接受中央社記者訪問時說，5法共3項修法、2項立法，包含促進轉型正義條例修正、政治檔案條例部分條文修正草案、國家機密保護法修正草案，以及不義遺址保存條例草案、加害者識別及處置專法草案。
賴俊兆說，轉型正義5法的提出，一是延續促轉會解散時，總結報告所提出的法制建議，再者是總統蔡英文今年2月出席228事件76週年中樞紀念儀式時曾說，希望轉型正義相關法案1年內完成立法，讓法制更完備。
賴俊兆指出，轉型正義5法的推動並非憑空而出，而是透過法制化讓民主、人權價值更完整，並鞏固轉型正義8年來的成果，將民主人權價值寫進台灣DNA。
修法部分，賴俊兆表示，促進轉型正義條例由人權處負責全文修正，由於轉型正義已到落實階段，因此條例名稱將調整為「國家推動轉型正義法」，增加不義遺址、政治檔案、加害者識別等專章，擔綱轉型正義的總法、基本法角色。
另外，政治檔案條例部分條文修正草案、國家機密保護法部分條文修正草案，國發會、法務部3月已分別報行政院，並完成審查。
賴俊兆說，政治檔案條例部分條文修正草案預計以「最大開放、最小限制」為原則，就屬於國家機密的政治檔案增訂解密機制與標準，並限縮限制應用事由；國家機密保護法部分條文修正草案則配合政治檔案條例修法，刪除國家情報來源或管道現行為「永久保密」規定，改為定期檢討保密必要性。
立法部分，文化部4月已將不義遺址保存條例提報行政院，並完成審查。賴俊兆說，條例主要是明定不義遺址保存目的及主管機關法定執掌，並規範不義遺址審定程序及資訊公開；另就已審議公告的不義遺址，依公有或私有權屬及現況空間狀態等區分類型保存活化，並明定保護規範。
至於政治受難者及其家屬高度關注的加害者識別及處置專法，賴俊兆指出，草案複雜、難度高，但這是邁向真相與和解必經之路，法務部正持續召開相關諮詢會議，與專家、學者、民間團體機關之間有更多討論，草案尚未送院。
不過，轉型正義5法原先期待能在這會期，都送立法院審議，但目前進度不一。
政院官員表示，加害者識別及處置專法仍在草擬中，促進轉型正義條例因為是全文修正，整體調整幅度很大，還有數個章節需要進一步討論；因此是否讓其他已完成審查的3法先送立院審議，是正在思考的模式之一。
另外，中正紀念堂轉型方案備受關注，政院官員指出，中正紀念堂轉型方案正由政院專案小組持續討論中，若涉及修法，應該是修國立中正紀念堂管理處組織法。
行政院副院長鄭文燦日前曾說，中正紀念堂轉型方向是朝如何重新確定組織定位，如何做到去個人化、去威權化，以及第三階段的空間改造來進行，正持續尋求共識。（編輯：林興盟）1120916