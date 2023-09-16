土洋攜手！投信週買超刷新紀錄　專家：資金輪動後重回AI

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，隨著法人回補，本週AI類股再度轉強，電子指數重新站上短中長天期均線，目前僅傳產指數仍面臨季線反壓，不過看好時間進入第四季，在旺季效應與季底作帳行情的帶動下，以及蘋概股、華為等相繼推出新機，可持續觀察後續預購狀況，搭配消費性電子產品推陳出新、外部變數降低，大盤有望呈現偏多整理，指數將緩步墊高，且半年線可視為強力支撐。
針對下週聯準會將召開FOMC會議，孫傳恕說明，市場預期本次將暫停升息，11、12月才有可能再升息一碼，並針對利率目標、通膨展望作調整，因此升息議題對於股市的影響暫時緩解；另外從各項經濟指標觀察，美國的房屋租金漲幅明顯下降，顯示通膨上行壓力已逐步降溫，美國家計單位儲蓄佔GDP約兩成，消費動能仍強，企業獲利持續上調的機會高，市場已逐漸接受經濟軟著陸的可能性。
孫傳恕指出，近期電動車供應鏈在特斯拉股價大漲帶動下，表現亮眼，市場研調預估全球電動車需求將持續維持高速成長，並於2027年全球銷量將突破1600萬台，預期台灣車用電子供應鏈與相關車用晶片產業可望直接受惠，且在電動車和自駕車持續發展下，先進駕駛輔助系統（ADAS）、車內外聯網、影音播放等相關應用需求推升晶片用量大幅增加，預期車用電子訂單與需求將持續呈現滿載至2023年。
另外，孫傳恕分析，雖然近期AI族群走勢受到壓抑，不過從全球矽智財龍頭安謀（Arm）赴美上市首日大漲近25%、輝達法說釋出亮眼成績單分析，全球AI需求持續放量，市場對資料中心AI晶片也具高度需求，有利於供應鏈擴張速度加速，預料資金輪動後將重回AI產業，AI供應鏈仍將是明年科技股的投資主軸，包括高速傳輸、CoWoS、資料中心新平台、半導體、伺服器等，建議逢拉回買進，至於傳產族群則以紡織、成衣、航太為主。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。