獨／與子瑜、舒華閨密遊行程流出！Elkie悄曝女子行可能地點
來自香港的莊錠欣Elkie曾是韓國女團CLC成員，上個月來台發片，推出單曲〈Speed up〉，她與TWICE的台灣成員周子瑜、(G)I-DLE成員葉舒華都是閨密，先前提到想3個人一起去旅遊，接受《NOWnews今日新聞》專訪時，Elkie也透露心儀的地點是去海邊。
記者吳雨婕／專訪
Elkie日前在台北舉行單曲記者會，受訪時提到她與子瑜、舒華有一個群組，3人時常互動，分享生活，還表示等各自忙碌告一段落的話3個人要相約出遊，不過她在接受《NOWnews今日新聞》專訪時，記者問到邀約進度，她無奈的說：「好像約不上，現在大家在巡演，我在宣傳期，原本約中秋，後來各自又有行程，想想那不如等過年的時候好了。」Elkie談到想要自駕遊，因為剛好她與舒華都會開車，雖然沒有特別想去的地點，但有可能會是海邊。
近期許多女團出道，也有不少正在參與選秀節目，想要組成女團出道的女孩們，身為前韓國女團CLC成員的Elkie也給這些追夢女孩建議，「她們都很棒，我有看一些短片，希望她們願意多花時間去研究自己的專業部分，不是說現在不好，而是要一直抱持自己不夠好的心態，並一直保持對這份工作的熱愛。」
Elkie坦言過去女團時期沒有那麼會表達自己，遇到壓力的表現方法比較內斂，「現在我會通過創作抒發情緒，或者去運動、見見朋友，吃一些好吃的。」她坦言一路上也曾遇過低潮，「我是個閒不下來的人，可能空白期一長，就會想滿多。」Elkie感激一直以來有許多粉絲支持，順利撐過低潮。
先前Elkie刪除與子瑜、舒華的合照，引起不小討論，她解釋那是3個人討論後的節果，她提到其實都會看網友的評論，語氣無奈的表示：「有時候我會覺得有點有趣，人竟然可以這樣說話欸，他們是不是在照鏡子，網路是一個公開的地方，不要隨意地說出攻擊性發言。」