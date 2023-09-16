網友苦嘆夏月電費很有感　台電幫試算：一期1515度增加約20元

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台電指出，今年4月起雖實施電價調整，但調整方案已盡量細緻化以照顧民生，住宅用電每月700度以下不調漲、701~1,000度微調3%。一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期計算，且國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案是700度以上調漲3%、1,000度以上調漲10%，意思是超過的度數才會被調漲，而非所有度數都會被調漲。
台電試算，若以網友表示收到電費帳單（2個月一期）使用1,515度為例，僅有115度受到電價調整影響，每度單價增加不到0.2元，試算當期電費從5,157元變為5,178元，僅增加21元。
另有媒體報導冷氣開28度電費帳單卻飆破1.8萬元，查該用電戶應為營業場所，所出示的電費單是110年7月，並非今年帳單。若以此案例試算今年電費，用戶是選用低壓電力電價計費，每月電費由基本電費及流動電費組成，前者與用戶訂定的契約容量有關，後者與實際用電度數有關。
在基本電費部分，該戶契約容量申請79瓩，基本電費為17,664元，但實際只使用15瓩，倘降低契約容量（由79瓩降為15瓩），基本電費可立刻省下約12,000元；至流動電費部分則使用了1,360度，為3,876元，其中電價調漲的部分僅影響400餘元，並非電費增加的主要原因。由於契約容量訂定妥適與否會影響電費高低，台電各區營業處均提供相關評估試算服務，台電呼籲用戶可多加利用。
台電說明，近兩年虧損主因是俄烏戰爭造成國際燃料成本大漲，兩年來光是燃料成本就增加超過6,000億元，都是過去的2倍以上。此外，台電身為國營企業，電價對於物價及通膨有連動效果，不少國家直接以市場機制反映價格，結果電力價格大幅上漲並帶動高通膨，我國則是由台電中油在第一線扮演「通膨消波塊」的角色，為國家擋住輸入性通膨海嘯，已較其他國家減緩通膨壓力，電價適度調整同時也盡量細緻化，兼顧照顧民生、穩定物價等目標。
台電強調，節能是最好的能源，從日常生活中落實節能減碳，省荷包也愛地球。夏月期間，用電量往往隨冷氣空調使用明顯攀升，台電也跟民眾分享節電小撇步，包括定期清洗冷氣濾網、溫度設定26至28度並搭配循環扇，以及冷氣出風口朝上，都可兼顧舒適與節電，選購家電時更要認明能源效率一級標示，省電還可省荷包。