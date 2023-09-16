陷分裂危機！高嘉瑜低姿態道歉：過去做錯事、說錯話會改進

竹塹特產節不見米粉！首攤竟是不動產公會惹議　竹市府駁斥回應了

▲新竹市府工策會今（16）明兩日舉行「竹塹特產節」。（圖／新竹市府）
▲新竹市府工策會今（16）明兩日舉行「竹塹特產節」。（圖／新竹市府）

記者林莞茜／綜合報導

新竹市府工商發展投資策進會今（16）明兩日，在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉辦「竹塹特產節」來推銷在地特產，但有市議員劉崇顯卻發現，現場沒有「米粉公會」，卻有「房仲公會」，質疑炒作不動產；對此，新竹市府回應設攤是為了宣導不動產交易安全，強調是為了維持不動產秩序維繫的努力，對於不當連結不動產炒作深表遺憾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，米粉商業同業公會與市府工策會沒達成共識，因此此次未參與特產節，只是「竹塹特產節」現場，卻被民眾發現有1攤是不動產仲介經紀商業同業公會，市議員也因此提出質疑「房仲是竹塹特產嗎？」

對此，新竹市政府回應「竹塹特產節」重大活動，是由新竹市不動產仲介經紀商業同業公會以「公益」出發設攤宣導交易安全等，卻遭民代及社群媒體不當連結不動產炒作等，市府深表遺憾，並嚴正表示交易安全為普世價值及促進社會安定的重大政策，公會與政府攜手為不動產秩序維繫的努力，不容「惡意扭曲」。

▲新竹市府針對民代、社群媒體對「竹塹特產節」出現不動產仲介公會提出質疑作出回應。（圖／新竹市府）
▲新竹市府針對民代、社群媒體對「竹塹特產節」出現不動產仲介公會提出質疑作出回應。（圖／新竹市府）

 
市府表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會善盡公會的社會責任，與市府共同宣導「交易合法業者」辨識查證方式，彼此為交易秩序、安全及保障民眾財產而努力，並為公私協力合作的優良典範，但民代及社群媒體卻惡意抹煞如此「正向價值」，市府深表遺憾。
 
地政處表示，「中人詐騙案」係本市民眾透過「不具執業資格」的中人購買房地產，造成百萬元以上鉅額損失，故宣導民眾辨識合法業者刻不容緩，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。
 
地政處強調，為保障交易安全與釐正交易秩序，中央陸續推動「平均地權修正5大措施」、「包租業轉租實價登錄」等重大措施，地政處為推動新制多次與公會合作辦理宣導與教育訓練，而公會亦主動在房仲公益捐血等活動宣導交易安全，雙方不斷為交易安全的目標而努力，但本次惡意連結卻為日後彼此合作留下陰影，亦呼籲民眾勿輕信不當謠言。

▲新竹市府工策會今（16）日和明日舉行「2023竹塹特產節─米粉貢丸篇」。（圖／新竹市府）
▲新竹市府工策會今（16）日和明日舉行「2023竹塹特產節─米粉貢丸篇」。（圖／新竹市府）

米粉變房產？竹塹特產節缺席「米粉公會」　市議員開酸：要確定欸

高虹安陷「男友干政」風波！柯文哲直言：應公布調查結果以昭公信

高虹安鞠躬致歉！澄清市府人員多未與李忠庭接觸：未曾踏進市長室

名家論壇》黃創夏／看看高虹安　想想侯友宜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞