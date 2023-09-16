竹塹特產節不見米粉！首攤竟是不動產公會惹議　竹市府駁斥回應了

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對此，新竹市政府回應「竹塹特產節」重大活動，是由新竹市不動產仲介經紀商業同業公會以「公益」出發設攤宣導交易安全等，卻遭民代及社群媒體不當連結不動產炒作等，市府深表遺憾，並嚴正表示交易安全為普世價值及促進社會安定的重大政策，公會與政府攜手為不動產秩序維繫的努力，不容「惡意扭曲」。
市府表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會善盡公會的社會責任，與市府共同宣導「交易合法業者」辨識查證方式，彼此為交易秩序、安全及保障民眾財產而努力，並為公私協力合作的優良典範，但民代及社群媒體卻惡意抹煞如此「正向價值」，市府深表遺憾。
地政處表示，「中人詐騙案」係本市民眾透過「不具執業資格」的中人購買房地產，造成百萬元以上鉅額損失，故宣導民眾辨識合法業者刻不容緩，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。
地政處強調，為保障交易安全與釐正交易秩序，中央陸續推動「平均地權修正5大措施」、「包租業轉租實價登錄」等重大措施，地政處為推動新制多次與公會合作辦理宣導與教育訓練，而公會亦主動在房仲公益捐血等活動宣導交易安全，雙方不斷為交易安全的目標而努力，但本次惡意連結卻為日後彼此合作留下陰影，亦呼籲民眾勿輕信不當謠言。