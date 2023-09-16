▲出生3天就應做聽力測驗！專家揭「聽損新生兒危險族群」　6個月前是黃金治療期

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出生後3天聽力測驗 聽損及時接受治療為了不讓聽損兒錯失學習成長的關鍵，國民健康署自101年起全面補助本國籍出生3個月內新生兒聽力篩檢，吳昭軍署長在此呼籲家長，嬰兒出生後3天（72小時）內接受聽力篩檢，若未通過者，應儘快帶寶寶至醫院檢查，確認是否有聽損、聽障情形及其嚴重程度，並遵從醫師建議，儘早進行聽語治療及復健等療育或配戴助聽器、人工電子耳等輔具，協助孩子透過聽覺學習語言的機會，一起回到正常的成長路上。
輕、中度聽障難發現 這些為高危險族群由於輕、中度聽障的孩子不容易被發現，加上年幼的孩子自己不會表達，又無明顯語言溝通的障礙，很容易被忽略，造成日後的遺憾。如果是聽力損失之高危險群，包括有聽障家族史、母親懷孕期間前3個月內曾感染過德國麻疹或其他病毒性的疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧、出生後曾住加護病房、出生後細菌性腦膜炎、頭頸部先天畸形(如小耳症)等，更需要注意早期篩檢、確診及介入療育。
一篩檢、二確診、三療育 觀察孩子「聽」與「說」的表現國民健康署吳昭軍署長提醒家長，一定要把握寶貝聽語發展的136黃金期，完成一篩檢、二確診、三療育的步驟，讓孩子擁抱新「聲」命。當孩子通過新生兒聽力篩檢並不代表終生沒有問題，部分孩子在發育過程中，會因為遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎、感染及藥物使用等因素造成聽力受損，因此家長在平常生活中，仍要多留意孩子聽力狀況，平日可透過「兒童健康手冊」的「聽力簡易居家行為量表」檢視及觀察孩子的聽力情形，例如寶寶在3-6個月大時，是否會對環境中的聲音表現興趣；7-12個月大時，喜歡玩會發出聲音的玩具；1-2歲大時，可以說簡單的單字（如:爸爸、媽媽）。
另外，如發現家中3-4歲小孩有講話慢、發音不標準，或對父母的呼叫若有若無的反應，家長應盡快帶孩子至醫院，尋求耳鼻喉科醫師檢查是否有聽力問題，避免錯失學習語言的先機，早期發現並予以治療及復健，才能降低聽力障礙的負面影響，讓孩子可以正常快樂的學習與成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59203
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