駐印尼代表陳忠投書媒體　籲支持台灣參與聯合國

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陳忠表示，台灣是全球和平與安全不可或缺的一部分，籲請印尼各界支持擁有2300萬人口的台灣參與聯合國，讓台灣與各國在維護世界和平與安全、提升全民健康、及對抗氣候變遷等領域一起努力並作出貢獻，共同達成聯合國倡議的全球「永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）。
他在文中寫道：「俄羅斯入侵烏克蘭提醒世人，獨裁政權往往帶來破壞和死亡。這場戰爭嚴重侵犯人權，悖離聯合國憲章所揭櫫的和平解決國際爭端原則。俄烏戰爭造成的人道危機和經濟衝擊也提醒世人，在全球化的時代，危機將不會侷限於國界內，台灣也正持續面臨中國擴張帶來的巨大威脅。」
陳忠指出，北京日益積極地展示軍事力量恐嚇台灣，包括派遣軍機艦越過台灣海峽中線，進入台灣防空識別區，並運用假訊息及經濟脅迫等手段，威脅台灣的民主生活方式。「目前有40多萬印尼人在台工作、就學及居住，並受到良好照顧、享有等同台灣國民待遇的社會保障與醫療保健，倘台灣安全受到威脅，也將影響印尼在台僑民的安全」。
陳忠在文中提及，中國的擴張還包括在東海和南海派遣海上民兵或武裝漁船，利用灰色地帶活動來進行擴張。他舉例：「近來中國發布2023年新版標準地圖，將其與附近鄰近國家具領土爭議的區域都畫入疆域，強硬地實現其領土主張。另外，中國還在南太平洋與索羅門群島簽訂安全協議，並取得孟加拉灣等地的印度洋港口，以供未來軍事用途。這些作為都引發人們憂心和平越來越難以維持。」
陳忠提及全球每日約有半數的貨櫃運輸經過台灣海峽，台灣生產世界所需大部分晶片，台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色，台灣海峽若發生任何衝突，將對全球經濟造成災難性後果。
他表示，台灣與印尼皆推崇民主法治及尊重人權等普世價值。台灣從2016年實施新南向政策以來，持續與印尼推展全方位的合作關係，並持續深化合作。「台灣是印尼的第10大貿易夥伴，第14大外資來源國。在印尼有2萬多名台商僑民，他們在印尼投資設廠，創造就業機會，協助經社發展，與印尼人民和睦相處，共同為民主、自由、安定及繁榮的印尼社會作出貢獻」。
陳忠文末指出：「請印尼及國際各界友人繼續堅定支持台灣參與聯合國體系，讓台灣在後疫情時代持續做出積極貢獻。」
他也呼籲聯合國應堅守其所標榜「不遺漏任何人」的原則，接納台灣參與聯合國體系，勿在需要全球合作之議題討論將台灣排除在外。他寫道：「這不僅是台灣人民的權利，也將有助全球成為一個更安全、永續與公平的世界。」（編輯：馮昭）1120916