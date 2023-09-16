跨聯盟賽／台新主帥布萊恩要求防守紀律 林秉聖得減少賭博式抄截
T1聯盟新球隊臺北台新戰神本季宣布由擁有NBA費城76人隊助教資歷的布萊恩（Brian Adams）擔任總教練，今（16）日球隊在跨聯盟賽以86:77擊敗SBL球隊彰化柏力力。賽後布帥認為球隊在防守端還有很多需要加強的部分，連上賽季T1的最佳防守球員（DPOY）得主林秉聖也需要做出一些改變，特別是減少賭博性的抄球。
記者黃建霖/臺北報導
布萊恩賽後表示，這是台新第一場正式比賽，因此他們有很多地方可以去修正，例如：防守端有過多激進的抄球。他也點名上賽季入選年度防守第一隊、更以後衛身份拿下年度最佳防守球員的林秉聖，防守細節需要去調整，減少賭博防守的次數。
「秉聖有一雙快手，在壓迫球和防守輪轉意識上都很強，但有時候去進行抄球、卻沒有成功，讓對方得到空檔，整場因此被投進2-3顆三分。」布萊恩教練認為林秉聖在防守時的積極心態是好的，但他特別強調防守的紀律性，並認為球隊每個人都有防守的責任，重點在於做好工作，而非去展現自我。
「有時候我們就是拿石頭去砸自己的腳，積極有時候也是雙面刃，積極防守當然是好事，但太過積極地去抄球，可能不會得到好的結果。」布萊恩耐心地表示，防守重點在於紮實地做好細節，而不是寄望每次都用抄截完成攻防轉換上籃。