【車勢星聞】周興哲受邀觀賞新加坡F1，近距離接觸法拉利車隊車手Charles Leclerc、Carlos sainz
周興哲受邀前往新加坡觀賞2023一級方程式賽車大賽（Formula one Singapore），據悉他不僅是唯一獲法拉利邀請的觀賞藝人，備受禮遇，除了享用米其林大餐和很難訂的各式無國界美食，還獲邀進入「絕對禁區」，大賽時Pit維修區，親眼目睹分秒必爭換輪胎、車隊領隊分析數據、戰情等畫面。
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周興哲非常感謝法拉利總部的認可和邀請，還穿上了黑色正裝、打上領結，帥氣有如007，而周興哲獲邀進入大賽的維修區，讓本身就對汽車各方面很有興趣和研究的周興哲大開眼界，並和法拉利F1車隊領隊〈Team Principal〉Frederic vasseur相談甚歡，平時都透過電視收看賽事和幕後花絮的周興哲，如今身處賽車盛事核心，讓他不禁興奮喊道：「我簡直在Netflix裡面一樣！」而他正陶陶然時，又親眼見到法拉利車隊兩位頂尖車手Charles Leclerc、Carlos sainz如何駕駛賽車並近距離接觸，讓他不可置信笑說：「美夢成真！」本身也擁有一輛法拉利的他對品牌和賽車都如數家珍，他興奮表示，在全球賽事新加坡更是和摩納哥一樣，是把全城封街，真實地在市區裡進行賽事，特別吸引全球賽車迷的瘋狂矚目！上週即抵達新加坡的周興哲，事先觀摩了暖身賽，不但在高達4層樓的Ferrari VIP觀賽室，更前往到一般賽車迷難以進入的Pit區中，親眼目睹令人屏息的車隊運作畫面，舉凡換輪胎、領隊和賽車手分析數據的現場實況，以及車隊幫助賽車手散熱、補充水分等緊湊片段，都讓以往只能透過轉播觀看的Eric，真實目擊、體會賽事中千鈞一髮的重要時刻與幕後戰況，此外，周興哲也與法拉利F1車隊領隊 Frederic vasseur相談甚歡，聊起車子周興哲滿眼都是光芒，尤其周興哲被帶至今年賽事使用的法拉利賽車邊參觀時，他舉目都是讚嘆，不由自主從各個角度領略全車細部，之投入就像是鑑賞藝術品般地滿足！而周興哲還出席了由Carlos sainz領銜開車出場的晚宴外，周末兩晚將親自參觀新加坡F1賽事。相當受到法拉利總部的重視，周興哲也非常感謝法拉利的邀請和款待，表示常常到新加坡工作都沒時間到外頭特別的餐廳用餐，開心：「這次工作根本像度假一樣！非常感謝法拉利讓我體驗F1賽車比賽期間的一切！」表示這些也都要跟最愛的小興星們分享！