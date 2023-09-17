拯救馬來西亞集會近千人參與　質疑政府反貪決心

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一名參與集會的馬來青年說，今天的集會是一場和平集會，主要訴求法院裁定涉貪的阿末扎希（Ahmad Zahid）「批准釋放不等於無罪」（DNAA）是不合理的，因為阿末扎希遭指控涉及47項健康思維基金會貪污案。
這名馬來青年指出，他和幾名朋友都是自發性參與今天的集會，不希望看到當年訴求反貪的首相安華（Anwar Ibrahim）一向主張的「烈火莫熄」（Reformasi）精神已死，法院的裁定無異代表政府反貪腐決心蕩然無存。
根據大馬星洲日報、東方日報等媒體報導，前巫統（UMNO）布城區部署理主席頓法依沙（Tun Faisal Ismail Aziz）表示，「拯救馬來西亞」集會要向政府提出3大訴求，希望重新調查阿末扎希、恢復總檢察署和反貪會的自主權、制定公平的法律。
他表示，阿末扎希從當初被指控犯罪，再到9月4日被法院裁定「批准釋放不等於無罪」，不禁質疑是否有人在背後操縱司法，期盼警方重新調查，除了阿末扎希外，包括卸任與現任的總檢察長也應列入調查對象。
不過，警方認為，今天集會並未遵守2012年和平集會法令（Peaceful Assembly Act 2012），主辦單位未依法提供完整資料，將再傳喚在集會演講的16人等協助調查。
今天集會群眾近千人，先在甘榜峇魯清真寺外演說呼喊口號，再步行前往十合購物廣場（Sogo），警方動員大批警力維持秩序，幸未發生維安事件。（編輯：陳惠珍）1120916