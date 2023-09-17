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「想睡卻睡不著，已經好久沒有睡飽了！」這是許多睡不好的人的心聲，睡眠是一天當中放鬆身心的重要時刻，不過卻有許多人無法一夜好眠。萬芳醫院睡眠中心主任，也是神經內科主治醫師陳兆煒指出，長期睡眠不足，容易出現反應遲鈍、無法專注、免疫力下滑以及引發心血管疾病等情形。
常見 4 大原因降低眠品質，影響自己與伴侶
陳兆煒表示，不同的疾病都有可能導致在夜晚輾轉反側難以入眠。有時病人好不容易入睡，卻在睡眠中經歷各種不自主的行為，如咬牙切齒、輕微的踢腿或是肢體劇烈動作等，不僅會影響自身睡眠品質，也會干擾同床共枕的伴侶。在睡眠醫學門診中，最常見的情形包括：
- 夜間磨牙
- 不寧腿症候群
- 週期性肢體運動障礙
- 快速動眼睡眠行為障礙
不過陳兆煒建議，有失眠困擾的民眾可以先嘗試調整生活習慣，像是睡前避免飲用刺激性飲品、抽菸、使用 3C 產品，營造舒適的入睡環境，倘若不見改善，就建議至睡眠障礙整合門診尋求醫療協助，確實釐清睡眠障礙成因，如同對症下藥的道理，找出原因才能真正讓身體和心靈獲得修復，確保更健康與品質的睡眠。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 翻來覆去睡不著覺！常見 4 原因造成失眠，對症下藥才可改善睡眠品質