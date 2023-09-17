陳耀訓蛋黃酥才排第二！月餅冠軍是這家　鹿港老店上榜：一生必吃

養狗狗好處多！研究：早死風險降低 33 % ，獨居者還能活得更長壽

▲養狗狗好處多！研究：早死風險降低 33 % ，獨居者還能活得更長壽
▲養狗狗好處多！研究：早死風險降低 33 % ，獨居者還能活得更長壽

Heho健康



我是廣告 請繼續往下閱讀
近年越來越多家庭或單身男女喜愛養毛小孩陪伴，而根據美國研究指出，養狗狗可以讓曾經患有心臟病或中風者，返家後的早死風險下降，同時為了要外出遛狗，主人也會因此增加運動量，更有助於延年益壽。

《科學報告》(Scientific Reports)期刊也顯示，有養狗且獨居的人，會比沒養狗的獨居者，死亡風險減少33%，患心血管疾病風險」降低36%，心臟病發機率則是低了 11 %，故對獨居來說，健康好處多。

養寵物可降低心臟病中風

根據美國心臟協會（American Heart Association）的一項研究表明，如你患有心臟病或曾經中風，飼養狗陪伴可以讓早死風險降低 24%。而且心臟病與中風者返家後數年的死亡風險分別降低 33% 與 27 %。

此外，另一組養狗研究人員發現與未養狗的人相比，養狗人士的全因死亡率降低了 24%、心臟病發作後死亡率降低 65%、心血管相關疾病死亡率則是降低了 31%。

遛狗增加運動量使人長壽

養狗狗的好處不只有在幫助減低死亡風險，還有不少研究證明「養寵物可以改善人類整體的健康狀態」，例如根據統計，上了年紀的退休長者很少運動，但養狗之後因需要遛狗，平均會多出 23 分鐘的走路時間。

而且透過每天遛狗、外出走路，也因此減少久坐的機會，進一步降低心血管風險，不只如此，毛小孩可愛又毛茸茸的外表，能夠舒緩與提供主人療育與放鬆的情緒，經常摸摸寵物可以降低心跳與壓力。

文／謝承恩　圖／黃懷賢

1.資料來源:Pets and Human Health in Germany and Australia: National Longitudinal Results
2.資料來源:Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study

延伸閱讀：

從「毛小孩」看出你的糖尿病風險！《BMJ》：狗患糖尿病，主人風險提高40%

寵物離世也會造成創傷壓力症候群！走不出憂傷飼主增加

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 養狗狗好處多！研究：早死風險降低 33 % ，獨居者還能活得更長壽

翻來覆去睡不著覺！常見 4 原因造成失眠，對症下藥才可改善睡眠品質

出生3天就應做聽力測驗！專家揭「聽損新生兒危險族群」　6個月前是黃金治療期

暈眩、聽障、耳鳴有解！　內耳疾病6大治療攻略

對自己的認識，與真實狀態可能極不一致

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞