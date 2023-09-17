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《科學報告》(Scientific Reports)期刊也顯示，有養狗且獨居的人，會比沒養狗的獨居者，死亡風險減少33%，患心血管疾病風險」降低36%，心臟病發機率則是低了 11 %，故對獨居來說，健康好處多。
養寵物可降低心臟病中風
根據美國心臟協會（American Heart Association）的一項研究表明，如你患有心臟病或曾經中風，飼養狗陪伴可以讓早死風險降低 24%。而且心臟病與中風者返家後數年的死亡風險分別降低 33% 與 27 %。
此外，另一組養狗研究人員發現與未養狗的人相比，養狗人士的全因死亡率降低了 24%、心臟病發作後死亡率降低 65%、心血管相關疾病死亡率則是降低了 31%。
遛狗增加運動量使人長壽
養狗狗的好處不只有在幫助減低死亡風險，還有不少研究證明「養寵物可以改善人類整體的健康狀態」，例如根據統計，上了年紀的退休長者很少運動，但養狗之後因需要遛狗，平均會多出 23 分鐘的走路時間。
而且透過每天遛狗、外出走路，也因此減少久坐的機會，進一步降低心血管風險，不只如此，毛小孩可愛又毛茸茸的外表，能夠舒緩與提供主人療育與放鬆的情緒，經常摸摸寵物可以降低心跳與壓力。
文／謝承恩 圖／黃懷賢
1.資料來源:Pets and Human Health in Germany and Australia: National Longitudinal Results
2.資料來源:Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 養狗狗好處多！研究：早死風險降低 33 % ，獨居者還能活得更長壽