鐵人三項／男女菁英組都上演逆轉秀戲碼　張家豪稱王、潘昱婷封后

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在高度競爭下，男、女菁英組都在最後一圈翻盤，男子菁英組Big3張團畯、潘子易都在國外， 僅張家豪參賽，但家豪在游泳並沒有跟上領先集團，反倒是被19歲北市大鐵人江典祐取得領先，張家豪在自由車才追上主集團，在路跑第一圈還落後江典祐約10至15秒，最後在終點前5.5公里左右才超前，最終以2分52秒差距打敗江典祐封王。
「狀況沒有算很好，特別是為了全運沒有做特別調整。」張家豪說：「游泳就沒有跟上，雖然最後跑步才超前，但應該可以跑得更快，基本上就是維持在臨界點，讓自己不要有太大的負擔。」張家豪透露明天周日還要去參加Garmin路跑，他說：「雖然這次拿到冠軍，但我絕對不會放鬆，因為我的兩個主要對手都在國外備戰，我絕對不能輕言鬆懈！」
菁英女子組如出一轍，張嘉家、潘昱婷在游泳都落後領先集團30秒到1分鐘差距，年初已經升格為「媽媽鐵人」張家嘉在自由車時開始領先，潘昱婷同樣追到最後一圈過後才成功反超張嘉家，最終以1分22秒差距封后，升格為「鐵人媽媽」張嘉家無奈的說：「半夜常被吵醒，導致有時早上爬不起來訓練，現在的訓練量恐怕只有過去選手時期的一半。」
今年2月剛滿20歲的潘昱婷，只不過是她個人第四場標準鐵人，也是她首度打敗一姐張嘉家封后，她說：「能夠跟學姐(張嘉家)同場比賽很榮幸，她很厲害！」潘昱婷透露她在今年7、8月期間跟哥哥潘子易一同到西班牙接受澳洲教練移訓，她說：「當時跟許多澳州鐵人選手一同訓練，感覺收獲很多，包括自己的有氧能力和自由車的強度都進步很多，也期待接下來全運能跟哥哥一同創造佳績！」