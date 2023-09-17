駐紐代表以「接納台灣」投書紐媒 籲國際挺台加入聯合國體系
紐西蘭「郵報」（The Post）於9月14日刊登我國駐紐西蘭代表歐江安大使的投書「接納台灣」（Include Taiwan）。歐江安在文章中呼籲，台海和平穩定對維繫全球繁榮與國際安全不可或缺，台海一旦有衝突，將嚴重影響全球經濟發展與國際秩序。歧見必須透過和平方式解決；聯合國可扮演促進對話、降低緊張情勢、締造和平的平台，並應先將台灣納入聯合國體系。
記者邱新博／台北報導
歐江安表示，紐西蘭政府於今年8月公布首份國家安全戰略報告，將台灣列為潛在衝突熱點之一；報告同時強調，紐西蘭對台灣海峽、南海等地區有直接利益。台灣海峽的和平穩定對維繫全球繁榮與安全至關重要。
事實上，台灣海峽是超過半數國際貿易航線的必經之地，此外台灣生產全球大多數的尖端晶片；因此如果台灣發生衝突，將對全球經濟與國際安全造成災難性影響。
歐江安說，台灣與烏克蘭都毗鄰強大的威權政權。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提醒世人，民主國家必須互助與團結一致，始能抵擋強權擴張。各國歧見唯有透過和平手段解決；發動侵略者必須追究責任，才能進一步避免國際秩序遭受破壞。
歐江安強調聯合國如果能落實其憲章原則，可做為國際間增進對話、降低緊張局勢及促進和平的有效平臺。
歐江安最後表示，台灣已向世人證明是可靠的夥伴，且有能力為世界做出更多貢獻。目前還來得防止另一項侵略戰爭，第一步就是將台灣2300萬人民納入聯合國體系。