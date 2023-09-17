天氣預報／午後會下大雨！大台北也在警戒區 週五東北風殺到降溫
中央氣象署指出，今（17）日水氣增多，中午過後嘉義以南、大台北地區和各地山區，都會有雷陣雨的出現，且要小心局部較大雨勢，水氣較多的天氣型態預計持續到明（18）日，週二至週四（9月19日至9月21日）降雨情況趨緩，天氣穩暖偏熱，週五（9月22日）將有東北風抵達，北台灣會開始有降溫的情況，詳細一週天氣，氣象署將會持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天清晨水氣東移後，北部天氣轉晴，南海北部到台灣海峽南部有對流系統發展，雖無明顯移入的狀況，但也顯示出環境水氣不少，台南以南早上雲量還是偏多的狀況，午後各地山區、南部地區在水氣及熱力條件配合下，仍有對流發展帶來局部的短暫陣雨或雷雨的機會，局部雨勢可能較大。
明後兩天風向轉為偏東風，北部天氣較穩定，白天大台北西南側地區、桃園到新竹溫度較高、風力稍強，中部山區至南部位於弱風區，午後易有熱對流發展、帶來短暫雨或雷雨的天氣，週三到週四風向轉為東南風到微弱的偏南風，風力仍弱，午後山區對流發展的位置可延伸到北部山區，降雨區域稍有變化。
此外，週五北方有鋒面氣旋發展，並通過日韓一帶，其後方將有較弱的大陸高壓移動到渤海到山東半島附近，菲律賓東方東則有低壓發展，兩者皆引導東北風南下，這波東北風可能短暫的達到廣義東北季風定義，預估約在週五下半天抵達北部，下午到晚間將有迎風面降雨，配合風力增強，感受上有轉涼的感覺，東北風約維持到週六。