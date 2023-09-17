▲失控行為不是問題本身，而只是問題顯現的方式

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大學時我與室友的關係很好，三個女生一起追劇、玩遊戲、分享生活，雖然我隱約覺得另外兩個室友的關係似乎更好，也在一些事上得到證明，但我不敢正視這個想法，怕破壞這麼美好的關係。直到某次三人聚餐，大部分都是另外兩位室友在聊天時，那份不安全感就爆發了。我對著她們發脾氣，氣憤地獨自走回宿舍，對她們會怎麼回應我的失控感到害怕，沒想到她們卻溫柔地接住我。
那晚她們回到宿舍，沒有酸言酸語、沒有冷暴力，也沒有當我不存在、當事情沒發生過，而是溫和地表達我需要專業協助，我感受到那不是出於攻擊，而是真實的關心。後來，我去了學生心理輔導中心，開始人生第一次的諮商。我說了當時人生許多的痛苦與困惑，諮商師大多沉默地聽著，偶爾提出幾句提問，諮商往往結束在更多的困惑中。我回到寢室時，兩位室友會坐在身旁，認真地聽我當天談了什麼，並提出她們的想法，每週如此，持續了一整個學期，直到諮商結束。
那是我人生第一次擁有這麼親密的陪伴。我把傷痛攤在關係中，朋友沒有用是非判斷回應我，而是把自己放在我的情境與感受下，告訴我她們是怎麼想的。當時我們談了什麼已經記不太清楚，只記得每次諮商後，她們都會陪我聊到半夜、陪伴我哭泣的溫暖。
許多年後，當我在某個場合再度談到當時的那份陪伴，有位長輩問我：「那現在的妳對於『她們兩個比較要好』這件事是怎麼想的？」在那個當下，我已經梳理了自己的成長環境、高中的人際創傷，重新找回情緒感知，也理解我的核心信念、看見許多自己的行為模式，再思考這件事，我回答：「是我不讓她們接近我。」
在那之前，我才發生與高中同學撕破臉的傷痛，從那份傷痛裡，我學習到不可以說自己覺得開心的事，因為別人可能認為那是炫耀，也不能說難過的事，因為那會破壞氣氛，更不能表達對人的需要，因為那會造成別人的壓力，於是我把自己隱身在關係之外。我只講安全的話，比如聽到了什麼八卦消息，或者我發生了什麼糗事，並把真實感受及需求全部收起來。那段抑鬱的日子，我甚至會在公車上默默流淚，不知道該往哪裡去才能舒解心裡壓抑的情緒。
我覺得她們比較要好，但我也沒有給她們認識真正的我的機會。她們沒有跟我一樣的傷痛，因此可以自在地表達看法、表達喜歡與不喜歡、表達她們想要做什麼，但那些對我來說全都很危險。我只能等待別人問我、主動靠近我，因此我更容易感覺到別人對我不感興趣，但那背後的原因其實是我先封閉了自己。她們或許曾經嘗試靠近我，卻不得其門而入，但她們兩人彼此建立起關係則相對容易許多。我將此認知為「她們更要好」，而這份對現況的詮釋，勾出了我在成長過程裡，覺得不被重視、不被關心的核心信念，直接認定比起我，她們更喜歡對方。但當我願意向室友們坦白自己的內心後，才了解到其實她們非常願意花力氣陪伴我走過最深的低谷。
我們常常抱怨別人、抱怨處境，卻忽略了自己也是關係中的一分子，而關係則是彼此互動的結果。我不滿室友彼此關係更好，但這個互動的結果，一部分來自於我的自我封閉，這份自我封閉，則來自過往的人際創傷，而這些背後都藏著我對關係的渴望，這份渴望，來自我在原生家庭裡未被滿足的需要。人心複雜卻又簡單，好好梳理這些千絲萬縷，就能明白根源為何，若我們以為「她們兩個比較要好」是一切問題的原因，就難以看見那其實是結果。
我是幸運的，在多年後發現自己的互動模式，並持續努力地調整。我明白自己的感情短命不是因為被詛咒，而是因為不懂得怎麼溝通與表達情感；明白我在感情裡常有的空虛孤單，不完全是因為交往對象，而是因為我害怕信任與依賴他人；明白對他人的害怕，來自於那些從人而來的傷。怪罪環境、抱怨他人相對容易，但找到根源卻很困難，因為需要看見自己。
當我學習看見自己以後，才把這些看似不相干的事情串起來，那些過往生命裡發生的事如何形成信念、信念再如何成為模式，而模式如何影響後來的人際關係與感情關係。於是我發現，原來我的生命一直在類似的議題上苦苦掙扎，我不能只期盼一段美好的感情，卻把自己隔絕在這份夢想的準備工作之外。當我開始認真面對、認真看見自己之後，感情就出現了。
很多人在單身時往往就是過日子、等待一個美好的人能帶來一份美好的感情，但我覺得我對自己的這些預備，是我給過自己最美好的禮物，也真實地幫助我未來的感情。
※和自己親密，你需要刻意練習！和他人親密，你需要找回自己！
本文摘選自《找回自己，找回親密》，圓神出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59236
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