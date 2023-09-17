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Emoji Kitchen自創表情！使用方式、特殊組合、怎麼複製一次看　

▲Emoji Kitchen近期開放網頁版本，無論電腦或各主系統手機，使用者都能透過「組合Emoji」獲取特殊表情。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen近期開放網頁版本，無論電腦或各主系統手機，使用者都能透過「組合Emoji」獲取特殊表情。（圖／翻攝Google頁面）

記者張志浩/綜合報導

Emoji表情符號已是現在人聊天不可或缺的元素，過去Google鍵盤「Gboard」曾推出「Emoji Kitchen」工具，讓使用者能透過「組合Emoji」獲取特殊表情，但起初只有Android用戶才能操作，近日Emoji Kitchen釋出網頁版工具，除了電腦間單操作外，手機也不分系統都能使用，近日討論度和搜尋量也暴增，讓大家在聊天時增添更多樂趣。

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Emoji Kitchen是什麼？

Emoji Kitchen最初是Google在2020年發表的特殊內容，以「烹飪Emoji」為噱頭，讓使用者能在Google上百種Emoji素材中，任選2種後，系統就會將兩個Emoji融為一體，如「嚎啕大哭」搭配「小狗」，就會變為「嚎啕大哭的小狗」，某些特定組合可能還會出現更多奇形怪狀的結果。

▲（Emoji Kitchen最初在Google在2020年發表，近期開放網頁使用功能。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen最初在Google在2020年發表，近期開放網頁使用功能。（圖／翻攝Google頁面）
Emoji Kitchen怎麼用？

Emoji Kitchen在推出網頁版後，無論是電腦或手機，都可以直接在Google搜下欄搜尋「Emoji Kitchen」，並點選「烹飪天地」功能，隨後使用者就能點擊自己想要的Emoji組合，更特別的是，Emoji Kitchen還提供「隨機排序」功能，使用者能一次隨機更換兩個Emoji，或是選定一個Emoji後，不斷透過隨機更換另一個Emoji的方式得到新表情。

在Emoji Kitchen獲取新表情後，使用者只要點選新表情下方的複製選項，就能到各個聊天室，甚至是IG限時動態使用，其中Emoji Kitchen產出的新表情在LINE上會直接以圖片方式呈現，不會出現在對話筐，，IG限時動態則會自動去背。

▲Emoji Kitchen最初在Google在2020年發表，近期開放網頁使用功能。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen有隨機排序表情功能，當使用者沒靈感時可以點選，若想此用新表情，只要點心表情下方的複製按鈕即可。（圖／翻攝Google頁面）
Emoji Kitchen特殊組合

Emoji Kitchen網頁推出後再掀風潮，許多網友也趁著空閒時間透過「烹飪」組出許多有趣的新表情，例如「狗＋熱狗＝臘腸狗」、「狗＋大便＝清狗大便」、「蝙蝠＋木頭＝球棒（Bat）」、「橘子＋龍捲風＝果汁機」、「山羊＋於＝摩羯座圖形」等，除了單純圖案的組合，Emoji Kitchen也會透過字意或音義去組合新表情，有點類似中國古代造字有象形、會意、形聲等方式，等著使用者盡情摸索。

▲Emoji Kitchen最初在Google在2020年發表，近期開放網頁使用功能。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen有許多特殊的組合方式，如狗配上大便，系統會提醒使用者，狗的大便不能隨意丟棄。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen最初在Google在2020年發表，近期開放網頁使用功能。（圖／翻攝Google頁面）
▲Emoji Kitchen中，橘子加上龍捲風會出現正在瘋狂運轉的果汁機。（圖／翻攝Google頁面）

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