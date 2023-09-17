煎鮭魚要皮脆肉嫩！大廚6步驟零失敗 無毒教母提「這招」更健康
鮭魚富含蛋白質、維生素及Omega-3不飽和脂肪酸等多種營養，自己在家裡煎鮭魚，當然也要要求有著皮酥脆、肉鮮嫩的質地。「美威鮭魚」主廚曾柏山教簡單6個步驟，就能零失敗煎出完美的鮭魚。「無毒教母」譚敦慈更建議採無油烹調，利用鮭魚本身油脂，就能煎熟。
記者葉盛耀/綜合報導
根據行政院農業委員會漁業署出版的2021年漁業統計年報顯示，台灣一年從國外進口的生鮮或冷藏、冷凍的鮭魚，共計有2.9萬公噸，約580萬條鮭魚，可見國人愛吃鮭魚的程度之高。鮭魚本身油脂豐富，因此在家裡自己料理相對來說更是容易上手。主廚曾柏山也補充提到，將帶皮的鮭魚先煎魚皮那面，能利用鮭魚釋出的油脂，來達到煎酥魚皮。
煎鮭魚零失敗6步驟：
一、在魚皮劃刀，魚皮上下邊緣保留約1.5cm不切斷，切到魚肉一半，每刀間隔約1cm。
二、在魚的切口處撒鹽，也可撒上百里香、迷迭香。
三、魚皮抹上橄欖油。
四、魚皮朝下以中火來煎，此時也可略為灑鹽，讓魚肉入味，等約4~5分鐘。
五、魚肉會慢慢熟成白色，看側邊白色佔2/3高度後，翻面煎約1分鐘熄火。
六、熄火後移開火源，再次翻面、魚皮朝下再略煎一下就可起鍋。
另外，「無毒教母」譚敦慈也曾於書中分享煎鮭魚訣竅，她建議鍋中無須放油，在冷鍋時就可先將鮭魚放入並將魚皮下，開中火來慢煎，利用鮭魚本身油脂就可煎熟，減少脂肪的攝取量，更為健康。