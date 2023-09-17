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圓滿人生！　南投嬤辭世不忘回饋社會、捐助病友

▲圓滿人生！　南投嬤辭世不忘回饋社會、捐助病友
▲圓滿人生！　南投嬤辭世不忘回饋社會、捐助病友

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】南投名間鄉一位陳喜阿嬤於農會服務超過30載，平時協助鄉里居民辦理金融存匯款等事務，親切待人熱心服務，且用心照顧家人教育晚輩，然陳喜阿嬤在去年罹患癌症，最後不敵病魔於今年8月份病逝，陳喜阿嬤善終後，家人謹尊阿嬤遺願，幫她圓滿人生最後一堂課程，以阿嬤之名捐贈醫療物資給南投醫院需要幫助的人，希望能夠讓更多人拋磚引玉，物資循環運用，讓愛傳遞鄉里間。

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陳喜阿嬤工作用心、服務民眾　賢妻良母典範

陳喜阿嬤是南投在地長大的孩子，後來順利到農會就職，大半輩子的時間都在服務民眾，陳喜阿嬤的學歷雖然不高，但其盡心盡力在工作岡位，用心服務每一位民眾，總是笑臉迎人的她，會主動幫助不識字的鄉民處理資料，甚至是教導鄉民寫字、認字；除此之外，陳喜阿嬤在家庭中更是賢妻良母角色，細心教育三個兒子與孫子女、友善鄰里，是大家心中的良母典範。

罹癌不敵病魔　居家安寧陪伴安心離世

未料，陳喜阿嬤於去年5月份診斷出卵巢癌，起初阿嬤無法接受生病的事實，透過家人及親友的陪伴鼓勵，阿嬤開始接受化療，接受六次化療後阿嬤仍不敵病魔的威力，癌細胞持續擴散到身體其他器官，阿嬤與家人決定放棄侵入性化療，改由居家安寧照護，並由南投醫院居家安寧團隊接手照護，放射腫瘤科醫師翁益強以及居家安寧護理師盧姿君到家中探訪，親切地向阿嬤和家屬自我介紹，並詳細說明居家安寧目的及方式，不管在藥物整合、身體診療或情緒支持，南投醫院安寧團隊的專業讓陳喜阿嬤與家人感到信賴放心，阿嬤可以很安心地在家走完人生最後一哩路，陳喜阿嬤於今年8月安然離世。

善的循環　親友協助捐贈物資給病友

陳喜阿嬤生前特別跟晚輩們囑咐自己過去受到很多人的照顧與幫忙，尤其生病期間家人不間斷的陪伴、醫療團隊細心的照護，阿嬤希望自己離世後也能回饋社會盡一份己力，所以家人以陳喜阿嬤之名捐贈充氣坐墊、尿布、紙尿褲給南投醫院需要的病人，希望將阿嬤的大愛延續循環，繼續用生命影響生命。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59206

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