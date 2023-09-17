▲圓滿人生！　南投嬤辭世不忘回饋社會、捐助病友

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陳喜阿嬤工作用心、服務民眾 賢妻良母典範陳喜阿嬤是南投在地長大的孩子，後來順利到農會就職，大半輩子的時間都在服務民眾，陳喜阿嬤的學歷雖然不高，但其盡心盡力在工作岡位，用心服務每一位民眾，總是笑臉迎人的她，會主動幫助不識字的鄉民處理資料，甚至是教導鄉民寫字、認字；除此之外，陳喜阿嬤在家庭中更是賢妻良母角色，細心教育三個兒子與孫子女、友善鄰里，是大家心中的良母典範。
罹癌不敵病魔 居家安寧陪伴安心離世未料，陳喜阿嬤於去年5月份診斷出卵巢癌，起初阿嬤無法接受生病的事實，透過家人及親友的陪伴鼓勵，阿嬤開始接受化療，接受六次化療後阿嬤仍不敵病魔的威力，癌細胞持續擴散到身體其他器官，阿嬤與家人決定放棄侵入性化療，改由居家安寧照護，並由南投醫院居家安寧團隊接手照護，放射腫瘤科醫師翁益強以及居家安寧護理師盧姿君到家中探訪，親切地向阿嬤和家屬自我介紹，並詳細說明居家安寧目的及方式，不管在藥物整合、身體診療或情緒支持，南投醫院安寧團隊的專業讓陳喜阿嬤與家人感到信賴放心，阿嬤可以很安心地在家走完人生最後一哩路，陳喜阿嬤於今年8月安然離世。
善的循環 親友協助捐贈物資給病友陳喜阿嬤生前特別跟晚輩們囑咐自己過去受到很多人的照顧與幫忙，尤其生病期間家人不間斷的陪伴、醫療團隊細心的照護，阿嬤希望自己離世後也能回饋社會盡一份己力，所以家人以陳喜阿嬤之名捐贈充氣坐墊、尿布、紙尿褲給南投醫院需要的病人，希望將阿嬤的大愛延續循環，繼續用生命影響生命。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59206
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