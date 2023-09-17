電價審議19日將敲定凍漲！惟餐飲等5類業者恐補漲、880家受影響
經濟部將於9月19日召開112年第2次電價費率審議會，決定10月起至明年3月電價是否調整，據了解，由於國際燃料成本下降、加上要抑制通膨，預計10月起電價凍漲，但為了替台電補血，去年7月疫情生意受影響而凍漲的用電大戶產業，因為疫後內需產業強勁復甦，預計餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類恐恢復正常電價，補漲15%。
記者李琦瑋／綜合報導
經濟部去年7月、今年4月兩度調漲電價，用電大戶調幅達15%、17%不等，讓工商大老急呼籲短期內勿再調漲，但這兩次調漲電價時，考量百貨公司、電影院、大型餐飲業等高壓用戶受疫情影響，用電減少，因而給予內需產業凍漲、製造業漲幅減半等措施，台電虧損累累。
依據燃料成本，台電需要調漲電價26%才可不虧損，據悉，由於經濟部已編列明年1000億元預算增資台電，加上考量通膨、燃料成本有走跌、選舉等因素，大方向已經確定10月起電價不會調漲。
不過，考量疫後內需產業復甦，許多餐飲業者今年來營收逐月創高，因此，本次審議會預計將討論恢復餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等產業用戶電價，預計補漲15%調幅，估影響880用戶。
5大類產業補漲電價後，台電收入可回血16億元，但食品、攤販集中市場等與物價連動程度高的產業，則持續凍漲。
另外，受到國外情勢影響，製造業仍飽受訂單減少衝擊，因此今年4月獲得漲幅減半的金屬加工、紡織、自行車等19類別，仍將維持漲幅減半的優惠。