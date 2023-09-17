小鬼黃鴻升離世3年！坤達吐露思念惹淚崩 《玩很大》緬懷小隊長
男星黃鴻升（小鬼）2020年9月16日猝逝，終年36歲，當時死訊震驚全演藝圈，引來許多星友難過不捨。昨（16）日為小鬼離世滿3年的日子，坤達在限時動態上曬出小鬼潮牌的公仔，感傷地懷念逝去的摯友，節目《綜藝玩很大》也曬出小鬼生前的帥氣身影，難過表示：「還很想你，你在那邊都好嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
坤達昨日曬出小鬼生前為潮牌設計的代表性公仔，並感謝寫下：「三年了，還是覺得你好像是去了很遠的地方。我們都好，很想你。」文中還附上笑臉及愛心表情符號，最後標記了小鬼的帳號，還搭配小鬼的歌曲〈千分之一〉，對於兄弟的離世仍然相當感傷。
而《綜藝玩很大》昨日也發文緬懷小隊長小鬼，表示：「三年，我們努力地扛下來了，但⋯還是很想你，你在那邊都好嗎？」並加上hashtag「不會把你忘記」、「永遠的小隊長」，只見照片中，小鬼抱著一隻小羊對著鏡頭露出淺淺的微笑，依舊帥氣。貼文曝光後，粉絲們紛紛淚崩留言，「每次到金鐘獎都想到鬼哥，真的很遺憾」、「謝謝玩很大，跟著大家想念著鬼哥」、「剛剛還在看3年前的玩很大，你一直都在」、「永遠無法取代的小隊長」、「不會忘記鬼小隊長」、「常重看有鬼哥在的綜藝玩很大，感覺你一直在」。