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有一種愛是放手！面對生死、反思生死　他倡「斷食善終」理念

▲有一種愛是放手！面對生死、反思生死　他倡「斷食善終」理念
▲有一種愛是放手！面對生死、反思生死　他倡「斷食善終」理念

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】台中慈濟醫院推動正向面對生死的部立台中醫院畢柳鶯教授分享「斷食往生與無管善終的實踐」，刺激以救命為使命的醫療人員，院長簡守信也指出，「救拔生命過程，醫師也必須考量什麼處置，對病人最合適，而不是以維持一個虛無的心跳作為目標」。

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生命末期自己決定　把握人生最後時光

畢柳鶯紀錄自己陪伴罹患小腦萎縮症母親選擇斷食善終的過程，2022年4月出書，引起廣大迴響，許多比他母親狀況更嚴重的插管臥床病人家屬透過各種方式來諮詢。畢柳鶯覺得還有許多人正面臨相同問題，因而投入並倡議「斷食善終」，他還出版第二本書「有一種愛是放手」刺激著許多人的生死觀念。

畢教授指出以前行醫時，看到許多病人插管、臥床，就警覺這現象不對，但他沒方法能解決，直到母親斷食往生為他做了很好的示範，出書後也決定站出來幫助他們。畢柳鶯以自己母親為例，《安樂死》法條一旦通過，對母親這類病人會有一個比較輕鬆的選擇，但長期插管臥床意識不清的病人卻沒有幫助。

預立醫療照護諮商　簽署預立醫療決定

《安寧緩和條例》與《病人自主權利法》兩個善終法還有待調整與共識，但更重要的是如何讓大眾進一步瞭解生命的意義，瞭解何時應該放手，不要產生更多插管臥床的病人，也能降低醫界的壓力。簡守信院長身為醫師，也反思：「醫療是救命的，醫師也不斷精進能力希望救拔更多生命。然而救命過程中，醫師也必須考量什麼處置對病人最合適，而非以維持一個虛無的心跳作為目標。」他認為這是每位醫療從業人員在醫療倫理上非常重要的思量。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59215

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