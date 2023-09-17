▲有一種愛是放手！面對生死、反思生死　他倡「斷食善終」理念

我是廣告 請繼續往下閱讀
生命末期自己決定 把握人生最後時光畢柳鶯紀錄自己陪伴罹患小腦萎縮症母親選擇斷食善終的過程，2022年4月出書，引起廣大迴響，許多比他母親狀況更嚴重的插管臥床病人家屬透過各種方式來諮詢。畢柳鶯覺得還有許多人正面臨相同問題，因而投入並倡議「斷食善終」，他還出版第二本書「有一種愛是放手」刺激著許多人的生死觀念。
畢教授指出以前行醫時，看到許多病人插管、臥床，就警覺這現象不對，但他沒方法能解決，直到母親斷食往生為他做了很好的示範，出書後也決定站出來幫助他們。畢柳鶯以自己母親為例，《安樂死》法條一旦通過，對母親這類病人會有一個比較輕鬆的選擇，但長期插管臥床意識不清的病人卻沒有幫助。
預立醫療照護諮商 簽署預立醫療決定《安寧緩和條例》與《病人自主權利法》兩個善終法還有待調整與共識，但更重要的是如何讓大眾進一步瞭解生命的意義，瞭解何時應該放手，不要產生更多插管臥床的病人，也能降低醫界的壓力。簡守信院長身為醫師，也反思：「醫療是救命的，醫師也不斷精進能力希望救拔更多生命。然而救命過程中，醫師也必須考量什麼處置對病人最合適，而非以維持一個虛無的心跳作為目標。」他認為這是每位醫療從業人員在醫療倫理上非常重要的思量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59215
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw