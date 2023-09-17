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北宜公路重機、雙門跑車擦撞 　重機翻飛分隔島駕駛乘客重摔送醫

▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，重機翻飛過分隔島島在道路上，駕駛乘客重摔送醫。（圖 ／翻攝畫面）
▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，重機翻飛過分隔島島在道路上，駕駛乘客重摔送醫。（圖 ／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

昨（16）日在新北市坪林區北宜公路靠近縣界公園的56.6公里處，一輛白色雙門跑車右轉進入縣界公園的停車場準備靠左停車，後方突有輛雙載重型機車從左側欲超車發生碰撞，重型機車失控跨越分隔島翻飛到外側道路上，騎士及乘客同時倒地送醫，警方後續檢測雙方酒測值均為0，詳細肇責歸屬仍待釐清。

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▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，警方到場管制交通及製作現場資料。（圖 ／翻攝畫面）
▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，警方到場管制交通及製作現場資料。（圖 ／翻攝畫面）
新店警分局坪林派出所所長羅偉哲表示，昨日上午9時51歲王姓男子駕駛大型重型機車搭載27歲男性友人前往宜蘭遊玩，在行經北宜公路56.6公里縣界公園停車場內，與27歲陳姓男子所駕駛的白色小客車發生碰撞，警方到場後重機駕駛及乘客均已送往宜蘭杏和醫院，於現場管制交通及製作現場資料，後續檢測雙方酒測值均為0，車禍原因正在釐清當中。

白色雙門跑車陳姓駕駛事後將車上行車記錄器錄下的影片內容上傳至臉書社團，引發網友熱議。有網友留言「這次真的不想幫重機說話了，進PIT還這麼衝，活該起飛」、「進PIT區就是一台跟著一台停車，重機在那超什麼車啊」、「進休息區了，還敢切汽車左邊 真是不要命」、「如果汽車沒打方向燈呢？加速突然左撇，沒人閃得了」等留言，在社團上引發一陣熱議。

▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，重機翻飛過分隔島島在道路上。（圖 ／翻攝畫面）
▲北宜公路縣界公園停車場內重機與雙門跑車發生擦撞，重機翻飛過分隔島島在道路上。（圖 ／翻攝畫面）

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