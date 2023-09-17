防制北宜公路未成年「山道猴子」 警方祭出強制扣車加重罰防治
為防制交通事故及遏止北宜公路危險駕駛等違規行為，新北市警方每周六、日編排勤務於多處重要彎道，取締危險駕駛、超速等違規行為，昨（16）日更與台北區監理所執行聯合稽查，開出9件變更車體設備、2件使用他車牌照、1件未領用牌照、1件牌號未依規定位置懸掛、1件越級駕駛及3件無照駕駛共17張罰單，強調無照、越級駕駛及超速為警方持續取締重點，將強化執法及移置保管車輛作為，提醒家長應善盡保護管教責任遏止再犯，防範未成年交通事故發生。
記者吳嘉億／新北報導
新北市警察局新店分局長陳朝新表示，不少年輕朋友因駕駛經驗相對不足，防禦駕駛觀念薄弱，在追求速度感的同時，如遇突發狀況容易反應不及進而發生交通事故；且近來的交通事故分析，發現有少數駕駛人是無照或越級駕駛且年齡層有下降趨勢，警方將強化執法及移置保管車輛作為，並即時提醒家長應善盡保護管教責任，遏止再犯。
新店警分局呼籲，上路除遵守交通規則，防禦駕駛觀念也很重要，時時保有危險意識，對於可能發生意外的情境，採取必要措施，才能避免潛在危險發生；強調馬路非賽道，山區路幅狹窄，唯一的安全法門就是保持速限及安全車距行駛，警方會持續針對易超速肇事路段加強執法，確保用路人的安全。