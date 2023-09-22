描繪菁英校園生活！《監獄學生》眾星雲集 成熱播泰劇
《監獄學生（Home School）》在今年夏天播出，該劇由曾推出泰版《流星花園》的電視台GMMTV製作，演員陣容和戲劇情節備受期待，參演《監獄學校》的演員中也有曾飾演《流星花園》花澤類的Dew和飾演美作的Nani，讓這部戲未播出先轟動。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，該劇講述了13名青少年被父母送往寄宿學校學習的故事，該寄宿學校位於無路可逃的密林深處，這些青少年需要在學校完成3年的課程，並且被要求與外界隔絕，過著沒有電話或網路的生活。 而這所學校的生活受到嚴格管制，學生每天被迫在同一時間起床、睡覺和吃飯，任何不服從的人都會受到懲罰，校園生活宛如監獄。
由於菁英教育的題材頗受亞洲人歡迎，在高壓的校園生活和扭曲的菁英推崇觀念之下，學生受到的折磨和讀書壓力在近幾年躍上檯面。擁有多所國際知名寄宿學校的泰國，要拍攝出菁英學校的生活並不難，許多場景都取景於泰國當地的寄宿學校。
另外，泰國曾推出教育題材電影《模範生》而大受好評，且校園劇《荷爾蒙》也還原出校園生活會遇到的故事，而《轉學來的女生》則揭露校園霸凌事件和人性黑暗面，校園生活題材的戲劇成為泰國娛樂圈近年來頗受好評的作品。