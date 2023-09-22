差點噎死！菲國機場安檢員偷旅客錢　被發現情急竟「吞下」滅證

描繪菁英校園生活！《監獄學生》眾星雲集　成熱播泰劇

▲參演《監獄學校》的演員中也有曾飾演《流星花園》花澤類的Dew和美作Nani，讓這部戲未播出先轟動。（圖／翻攝自劇照）
▲參演《監獄學校》的演員中也有曾飾演《流星花園》花澤類的Dew和美作Nani，讓這部戲未播出先轟動。（圖／翻攝自劇照）

國際中心賴正琳／綜合報導

《監獄學生（Home School）》在今年夏天播出，該劇由曾推出泰版《流星花園》的電視台GMMTV製作，演員陣容和戲劇情節備受期待，參演《監獄學校》的演員中也有曾飾演《流星花園》花澤類的Dew和飾演美作的Nani，讓這部戲未播出先轟動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據悉，該劇講述了13名青少年被父母送往寄宿學校學習的故事，該寄宿學校位於無路可逃的密林深處，這些青少年需要在學校完成3年的課程，並且被要求與外界隔絕，過著沒有電話或網路的生活。 而這所學校的生活受到嚴格管制，學生每天被迫在同一時間起床、睡覺和吃飯，任何不服從的人都會受到懲罰，校園生活宛如監獄。

由於菁英教育的題材頗受亞洲人歡迎，在高壓的校園生活和扭曲的菁英推崇觀念之下，學生受到的折磨和讀書壓力在近幾年躍上檯面。擁有多所國際知名寄宿學校的泰國，要拍攝出菁英學校的生活並不難，許多場景都取景於泰國當地的寄宿學校。

另外，泰國曾推出教育題材電影《模範生》而大受好評，且校園劇《荷爾蒙》也還原出校園生活會遇到的故事，而《轉學來的女生》則揭露校園霸凌事件和人性黑暗面，校園生活題材的戲劇成為泰國娛樂圈近年來頗受好評的作品。

泰國免簽政策9/25上路　中國遊客每月入境可望達到70萬人次

開放大麻「娛樂用途」　泰國總理賽塔踩煞車：濫用毒品太嚴重

拜相失利！泰國政壇人氣王皮塔辭前進黨黨魁

去泰國別吃！生拌魚肉「koi pla」滿滿寄生蟲　每年奪2萬條人命

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞