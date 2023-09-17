外企搶收購！日晶片材料製造商「市占高、規模小」 競爭力漸下滑
日本近年力推半導體產業復興，除了積極與台積電、美光等大廠接洽邀請進行投資外，國家隊Rapidus更是致力於打造「北海道矽谷」，根據《日本經濟新聞》報導，規模較小的日企雖然生產的半導體材料占全球市場50%，但也因規模夠小反而成為外企們亟欲收購的對象。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本政府近年積極與晶圓代工廠合作，試圖強化日本半導體供應鏈韌性。《日經》報導提到，日本企業生產的半導體材料佔據市場約50%，例如光阻劑巨頭「JSR」佔全球市場20%，市值約8500億日圓（約新台幣1834億元）；全球最大光阻劑製造商「東京應化工業」市值更只有僅4200億日圓（約新台幣906億元）；生產全球市場約半數蝕刻氣體的關東電化工業其市值，更只有市占率20%的德國默克公司的1/10。
報導指出，分析師認為日企擁有高度市占率的原因來自他們往往願花更長的時間研究材料與最佳材料組合，這使其擁有與外企競爭的優勢，但受到缺乏投資密集的半導體產業所需的資本規模影響，競爭力已經不復以往。
「日本產業革新投資機構」（JIC）此前宣佈將收購光阻劑巨頭「JSR」，藉此維持競爭力，JIC資本執行長池內省五提到，「日本晶片材料製造商過於分散，作為一個產業，他們的投資成效不彰」，這不僅增加他們被大型投資人收購的風險，其研發經費低於歐美同業。
英國調查公司Omdia數據顯示，在晶片材料與設備市場日本企業擁有超越台韓的市占率，尤其是在半導體材料上，日企市占率高達48%，台灣與韓國則分別為17%、13%；Omdia分析師南川明認為，日本的晶片材料製造商必須「走出舒適圈」才能維持競爭力，對這些規模較小的日企與日本政府來說，如何確保以「整體」而非「個別企業」維持市占率才是最關鍵的。