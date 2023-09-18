獨／南方澳捕獲「深海發光巨鯊」 悲！1屍19命：差點變魚丸
南方澳漁民上周一（11）在外海捕獲1尾黑褐色巨鯊，一對超大碧綠色眼眸、滿口細尖牙，一查才發現牠是有「深海發光巨鯊」之稱、被國際列易危物種的鎧鯊（又稱黑鮫，學名Dalatias licha），還差點被整尾拿去做魚丸。所幸致力保護海洋生物的台灣海洋藝術館獲報將其買下，但令人遺憾的是，牠腹中竟有18隻來不及出世的鯊魚寶寶。據悉，這是台灣首度捕獲懷孕鎧鯊的紀錄。
記者徐銘穗/綜合報導
紐西蘭研究團隊，曾在紐西蘭南島東部外海，目擊3種會「生物發光」（bioluminescence）的深海鯊魚，分別是鎧鯊（Dalatias licha）、烏鯊（Etmopterus lucifer）與南方烏鯊（Etmopterus granulosus）。其中鎧鯊是現存已知最大型的發光脊椎動物，最長可達180公分，因可被提煉出高含量的「鯊烯」，在過度捕獵和低繁殖率下，鎧鯊已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為易危物種。
台灣海洋藝術館執行長陳科引指出，此次南方澳漁民誤捕的鎧鯊體長約154公分、重約50公斤，工作人員昨（17）進行鎧鯊標本前置作業，剖腹時發現牠腹中竟有18隻鯊魚寶寶，每隻寶寶體長約20到30公分、重約500至800公克，寶寶身上還保有卵黃。
陳科引表示，收到漁民通知捕獲奇怪的鯊魚，一見發現是「鎧鯊」，又聽聞牠要被整尾拿去做魚丸感到不捨，遂掏腰包在萬元內將其買下，目前鎧鯊媽媽和18隻寶寶都被保存在台灣海洋藝術館，待完成標本製作後，將於台灣海洋藝術館展出，讓更多人認識這神秘的海洋巨鯊。
東部海洋生物研究中心副研究員黃侑勖曾說明，鎧鯊屬於深海底棲性鯊魚，1000公尺深海是其主要棲息海域，曾有紀錄現蹤在更深的3500公尺深海，以底棲壤土魚類和甲殼類為食。
他說鎧鯊雖被IUCN列易危物種，但並非國內保育類物種，在台灣東部和南部海域偶有捕獲紀錄，因對於人類較無攻擊性，通常被捕獲的方式是底延繩釣或者是底拖。不過，據陳科引了解，此次物捕鎧鯊為一般漁船而非底拖船。
台灣首度發現懷孕的發光巨鯊「鎧鯊」！台灣海洋藝術館日前從宜蘭南方澳漁港漁民手上，購買原要被製作成魚丸的發光巨鯊「鎧鯊」（又稱黑鮫 Dalatias licha），今日（9月17日）剖腹處理時卻發現，「鎧鯊」肚內已懷有18隻鎧鯊寶寶，這也是台灣首度捕獲懷孕的發光巨鯊「鎧鯊」。