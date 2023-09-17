▲不要再嘮叨孩子穿衣風格！　爸媽該教孩子四件事

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「身體意象」調查 逾半數國高中生受媒體影響臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師饒怡君指出，從心理學上來說，青春期孩子關注自己的外觀、打扮，正是在發展自己的身體意象（body image，亦可翻譯成身體形象），是爲了建立自我概念與獨立在努力。
饒怡君解釋，所謂的「身體意象」，簡單來說就是一個人對自己身體的認識與看法，往往受外在環境或社會文化影響，例如媒體鼓吹認為瘦才是理想體型、擁有強健肌肉才是男子氣概，這樣的審美觀，為台灣的少男少女建立了一個遙不可及的審美標準。
身體意象四策略 尊重、自信、正確審美觀、澄清錯誤觀念如何幫助孩子建立健康的身體意象？家長可以試試下列四點策略：
1. 尊重孩子的想法
青春期階段最終目的就是成爲和父母不一樣的獨立個體，孩子透過各種具有自我特色的打扮來探索統整出完整的自我，當父母否定其裝扮時，就等於是在否定孩子，易使孩子產生低自尊或低自我價值。家長們需要藉由尊重讓孩子們變得更加自信，對於孩子自己的穿搭給予尊重與肯定。
2. 建立自信
對青春期孩子而言，認知能力仍在發展，因此即使有些價值標準未必合理，即使心中不見得欣賞，常會隨著流行的次文化而改變，這就是為了獲得同儕接納的從眾行為。父母可安排孩子參與多種有興趣的活動，當其從中得到成就或肯定時，就比較不會在意自己的外表裝扮是否跟同儕或流行一樣。
3. 建立正確的審美觀
對於孩子注重穿衣打扮的行爲表現，展現欣賞的態度與孩子討論，設法瞭解其裝扮行爲的動機、對於所處社會情境的合宜程度，孩子在不斷嘗試的過程中，逐漸瞭解合乎社交的穿衣規範，引導孩子發現自己真正想要的形象，藉此建立正確的審美觀。
4. 澄清錯誤想法
利用一些與健康體態、裝扮的調查資料，讓孩子瞭解一些錯誤的想法和作為，例如：許多資料顯示青春期孩子對於自己的體重、身體意象不滿意而減輕體重時，常會採取吃減肥藥、節食、催吐等極端方法，不但危害身體健康，亦可能導致心理疾病。引導對於媒體內容之審視，養成質疑不良訊息的態度，建立確實掌握自己身體意象的能力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59217
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