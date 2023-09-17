鐵人三項／新生代潛優小將半程對決　16歲許晨荺女子半程四連冠

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新學期剛成為北市大新鮮人林立宇今一掃老二的命，在5月台南賽半程冠軍藍文謙未參賽下，台南賽第二的林立宇從自由車出轉換區就開始取得領先，他最大的對手「最強高中生」雍苡脩在後頭苦追，雖然林立宇一開始跑步老毛病抽筋就出現，但他咬牙硬撐，最終以1小時05分29秒首度封王，雍苡脩僅以47秒屈居第二。
「就算死也要往前衝！」林立宇過去是桃園高中游泳隊，但從高一起往鐵人三項發展，他說：「一開始改練後就很有成就感，自己覺得蠻適合自由車和路跑，但過去經常抽筋，雖然很怕雍苡脩會突然衝出來，這次好不容易領先，幸好有撐到最後。」雍苡脩完賽後倒在終點區，雖然屈居第二，但他開心的說：「今年前半年很不順，賽前不是確診就是流感，這一次算是今年第一次正常完賽，雖然沒有第一，但有滿血復活了。」
在女子組部份，3月前才在台南一同奪下女子半程前二的好友兼閨蜜許晨荺、吳思慧，兩人以2分35秒差距再度包辦女子組前二，其中許晨荺更已經從去年梅花湖以來已經包辦協會舉辦的四站(去年梅花湖、兩站台南和今年冬山河)賽事的女子半程鐵人冠軍，儼然是下一世代的女子鐵人接班者。
來自桃園年僅16歲的許晨荺擁有極佳的長跑血統，母親是台灣馬拉松百傑、2018年田中馬女子組冠軍趙瑞娟，許晨荺從小就在賽場看著媽媽比賽，但她從國小最早接觸游泳，國二後才開始往鐵人三項，今年7月還被北科附工教練黃政祿相中開始做田徑中長跑訓練，許晨荺年紀雖小，但有超齡的意志力而且特別會幫別人設想，她說：「我早上6到7點緗跑步，下午2到4點練速耐力，晚上練游泳，一周練五天半，周日休息，對了！請記得要幫我提是在獺實泳隊、北科附工和黃政祿教練哦，不然教練會難過的。」
雖然許爸強調，「晨荺好勝心強，訓練從來都不用我們要求，其實我更希望她多唸一點書。」但許晨荺自己給予自己不少壓力，她坦承：「有壓力，先前練田徑也一度不習慣暴瘦4公斤，一度失去訓練的動力，但後來覺得動力不可能無時無刻都在，動力來自於自己，我希望透過我在運動的努力讓媽媽開心！」