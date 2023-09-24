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超可愛台泰混血兒！與泰版花澤類大談校園戀　獲封新生代女神

▲娜米妲·吉勒娜拉帕以小名Jane活躍於泰國演藝圈。（圖／翻攝自臉書）
▲娜米妲·吉勒娜拉帕以小名Jane活躍於泰國演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

今年夏天播出的《監獄學生（Home School）》，參演演員中也有曾飾演《流星花園》花澤類的Dew和美作Nani，且該劇由曾推出泰版《流星花園》的電視台GMMTV製作，讓該劇備受矚目。在劇中和泰版花澤類Dew大談戀愛的女學生Jane也受到關注，她在劇中的可愛畫面令人傾心，而她其實是一名台灣和泰國的混血兒，近幾年也曾回台灣遊玩。

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年僅24歲的娜米妲·吉勒娜拉帕（Ramida Jiranorraphat）以小名Jane活躍於泰國演藝圈，她的中文名字則是葉芷妤，1999年出生於泰國曼谷，並在2014年當選泰國妙齡小姐季軍，並隨之踏入演藝圈，成為GMMTV旗下的藝人，目前是泰國新生代的演員、歌手和模特兒。

Jane在出演《監獄學生》前，她已參演《青蔥媽媽》、《特長生》與《愛超越天際》等，並逐漸打開知名度，另外，她也是GMMTV旗下女子團體SIZZY的成員之一，不僅會唱歌還會跳舞，未來潛力無窮。

本次她參演《監獄學生》並飾演女主角之一的富家女White，該劇講述了13名青少年被父母送往寄宿學校學習的故事，該寄宿學校位於無路可逃的密林深處，這些青少年需要在學校完成3年的課程，並且被要求與外界隔絕，過著沒有電話或網路的生活，Jane在劇中和Dew有不少甜蜜互動，在寄宿學校中相知和相戀。

▲Jane在今年夏天播出的泰劇《監獄學生》中，和Dew有不少甜蜜互動，兩人在寄宿學校中相知和相戀。（圖／翻攝自Instagram）
▲Jane在今年夏天播出的泰劇《監獄學生》中，和Dew有不少甜蜜互動，兩人在寄宿學校中相知和相戀。（圖／翻攝自Instagram）

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