台南市定檢站夥伴齊聚樹谷 一同為空氣品質努力

為加強並提升台南市機車定檢站專業檢測能力，環保局今(17)日於樹谷園區服務中心音樂廳舉辦「112年度台南市機車站教育訓練會」，會中說明定檢站評鑑指標、移動污染源未來管制方向，現場環境部、台南市機車商業同業公會、台南市直轄市機車公會代表及200餘位機車排氣檢測人員共同與會及雙向討論。
記者張振興/台南報導
因應數位化潮流趨勢，本年度持續採數位學習及實體會議雙軌併行教學，提供遠距數位課程學習與時數認證，除免舟車勞頓之苦，更達到節能減碳之效。環境部大氣環境司亦派員特地南下，為與會成員講授機車空氣污染防制、老舊車輛淘汰與電機動機車推廣等政策，實體課程將剪輯成數位課程，方便不克參與實體教育訓練之檢測人員在年底前上線完成受訓。
市長黃偉哲表示，台南市為六都中唯一6年到檢率逾8成的縣市，更是擁有蟬聯多年第一的好成績，過去環保局以寄發簡訊或紙本通知方式提醒民眾定檢，近年為了響應無紙化，邀請民眾至環保局簡訊通知服務網（https://reurl.cc/gmboN4）登錄車號及手機號碼，透過簡訊提醒也可避免因未注意通知單而忘記定檢遭到罰鍰。
環保局長許仁澤補充，台南市今年全國首推家中0-12歲幼童家庭換購電動機車最高補助達26300元的「幼幼專案」，迄今已近一千人申辦，電動機車安靜又環保，名額有限，邀請市民朋友一起響應環保愛地球，相關補助資訊可上「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網(http://lowpoll.tnepb.gov.tw)」查詢或撥打環保局專線電話06-3354359。