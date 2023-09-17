《PEAK TIME》舞台炸翻！撕衣迸出冰塊腹肌 加碼獻唱《想見你》
韓流音樂節目《PEAK TIME》21位成員今（17）日來台，舉行演唱會PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME] IN TAIPEI（VANNER x SEVENUS x M.O.N.T），開場由文鐘業、MUZIN、BIT、YOOJUN、JUNSEO與翰潔組成舞蹈小分隊演出《BAD》之外，成員們還準備了驚喜歌單，包括《告白氣球》、《如果可以》、《想見你想見你想見你》等KTV神曲。
記者羅凌筠／台北報導
DKB火速登場演唱第一首歌《The Real》，成員HEECHAN帥氣脫去外套露出結實精壯的雙臂，讓台下粉絲瘋狂尖叫。到了問候時間，每位成員用中文跟大家打招呼，YUKU更是誠意滿滿，除了用中文問候，笑稱自己是微笑天使，同時拿著小抄，邊唱周杰倫的《告白氣球》寵粉絲，而演唱到《Sober》歌時，E-CHAN也加碼大方脫去外套，跟隨HEECHAN露出完美好身材。
接著BAE173的YOOJUN用情話問粉絲：「知道為什麼我沒有女朋友？因為我還沒有跟妳告白。」YOUNGSEO致敬韋禮安獻唱《如果可以》。最後第3組登場的是TEAM 24：00，成員GON演唱八三夭《想見你想見你想見你》，也引領其他成員與粉絲一起跟著唱，締造現場最高潮。
最壓軸的便是他們全員獻唱《PEAK TIME》主題歌《YOUR TIME》，21位團員齊聚在台上，邊唱邊同時與所有粉絲致謝，共有TEAM 24：00的金丙周、文鐘業、熙都、GON；DKB的E-CHAN、TEO、D1、GK、HEECHAN、LUNE、JUNSEO、YUKU、HARRY-JUNE；BAE173的J-MIN、翰潔、YOOJUN、MUZIN、JUNSEO、YOUNGSEO、DOHA、BIT。