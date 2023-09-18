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根據疾管署最新統計，從去年 10 月 1 日截至 9 月 4 日為止，流感重症病例多達 625 例，並以 A 型 H1N1 407 例為多，疫情仍持續上升中。外界好奇是否與新冠疫情後「免疫負債」發酵有關？黃玉成表示：「當然有關」。
除了流感病毒外，目前還有其他六、七種呼吸道疾病的案例也在增加中，像是呼吸道融合病毒，肺炎鏈球菌等，黃玉成坦言：「最近臨床許多患者整個月都在生病，就是典型的免疫負債，而這也跟口罩解禁、洗手等清潔不夠確實有關。」
別以為這單純是年長者該注意的問題，醫院曾收治一名 30 多歲年輕男性，BMI 值超過 35 屬於重度肥胖的族群 ，得到流感後才過兩天就變成重症送急診，住院了一個多月才出院，後來證實是 A 型流感所造成。
流感影響全身系統！人人都該預防
許多研究都指出，流感病毒的影響是全身的，除了呼吸道症狀，也會增加心血管、代謝系統、神經肌肉等系統的負擔，造成多種併發症。
黃玉成認為：「國內往年也有夏季流感，但個案數零星，今年卻是也是整個夏天都沒停止。」若以疾管署以流感陽性率、分離出來病毒株的統計資料來看，新冠後 2020 年 3、4 月至今流感數其實很低，而疫情前的 2019 至 2020 年 3 月則有一波高峰。
若以總數來算，黃玉成提到：「今年流感確診人數只能算是『丘陵』而已，推估是因多數民眾仍有在戴口罩做防護，不過臨床觀察流感就診人數已在持續升溫中，相較於前兩年新冠疫情期間，今年的流感個案的確有增加趨勢。」
暑假結束各地開學，就怕疫情有可能校園內傳開，黃玉成也提醒：「流感病毒並沒有沉寂，不可不慎未來可能的大反撲，不是只有幼童、長輩或重病者，而是人人都應該落實預防流感。」
面對流感季到來，定期接種流感疫苗是最有效的預防方式。黃玉成說，公費施打族群包含高風險和高傳播族群，其中高風險族群，如慢性病患者、年長年幼者、免疫缺陷病人、共病病人如冠狀動脈、肺部病變與洗腎者、化療病人等，在感染流感後較容易轉為重症，都要特別小心。
符合公費流感抗病毒藥不需流感快篩
研究也證實心肌梗塞住院的患者，在出院前施打流感疫苗，死亡率會較沒打流感疫苗者大幅降低。危險群就是目前流感引發重症、住院及死亡風險比例最高者，接種流感疫苗的好處就是預防重症，甚至免於死亡。
此外，一般健康成人在公費疫苗開打後，疫苗供應情況自費接種流感疫苗，除了保護自己，也可以降低將疾病帶給家中長輩或小孩感染流感風險。
疾管署也提醒，流感疫情呈現上升趨勢，尤其在幼兒園、補習班等兒童活動空間較為擁擠，易造成疾病的傳播，需特別注意防範。此外，現行符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。
諮詢專家：林口長庚醫院兒童感染科教授級主治醫師黃玉成
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 成人也有「免疫負債」！A型流感預估不降持續升溫