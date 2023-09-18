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「特發性肺纖維化症」就是「菜瓜布肺」的俗稱，早期表現通常以非特異性的乾咳、呼吸急促等呼吸道症狀，由於慢性咳嗽、乾咳、喘促， 在很多慢性呼吸道疾病如氣喘、肺阻塞也會表現，所以不易被察覺。
到底何時該就醫？亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆醫師回應：「 大部分民眾會認為咳嗽、有痰就是一般感冒，但當問題已經持續了至少兩三個禮拜、甚至越來越久，這時候一定得到胸腔科門診經由影像學來檢查來評估判斷。」
為了讓民眾好理解，醫師將肺功能比喻為「存款」，從出生後到約 20 歲左右肺功能達到最大，隨著年齡會慢慢老化，存款雖可維持到活到 100 歲，足夠應付一般日常，但當出現肺纖維化時就會加速老化，肺功能將不足以運用。
王鶴健提到：「纖維化就像是人體在結疤一樣，受傷組織癒合後出現纖維化，但特發性肺纖維化是不明原因所造成，纖維化一直壓制不住，無法直接拿掉某些刺激因素，所以要趕快藉由藥物來阻擋病程的發展。」
有那些檢查可以診斷「肺纖維化」？
若要確診菜瓜布肺有哪些影像學檢查可以做？主要可透過 X 光、肺功能檢查、高解像度電腦斷層，甚至支氣管鏡或是切片檢查，確實發現肺部有纖維性病變，或是許多人自費健檢做低劑量電腦斷層也可以看到初期肺纖維化的變化。
鄭世隆說：「通常我們會用電腦斷層跟肺功能的結果，評估肺纖纖維化的嚴重度，通常可以分為輕度、中度、重度，對於輕度病患在早期趕快使用新藥，效果會比較好。」如今健保局在用藥上也有給付條件，希望肺部不要太嚴重，在中度以前趕快使用。
據統計，每年約有 200～300 名新病患被確診為菜瓜布肺，但從健保資料庫看，近年肺纖維化病患確實有增加趨勢，王鶴健認為：「現在患者增加主要是對疾病認知增加，過往對疾病是低估，不論民眾與醫界認知增加，所以患者才能慢慢被找出來。」
六大族群慎防肺纖維化
以往患者都拖到重度才願意就醫，現在有機會在尚未嚴重前治療，醫師特別以下高風險族群得更留意肺部健康：
- 老年人：大於 65 歲以上族群
- 吸菸者：包括有二手菸、三手菸族群
- 胃食道逆流患者：因胃酸反覆刺激肺部導致受傷
- 慢性肺病患者：許多肺部疾病最終有可能產生肺纖維化
- 特定職業工作者：從事木業、裝潢等工作經常接觸化學物質及粉塵
- 自體免疫病患者：例如如硬皮症、皮肌炎、類風濕性關節炎等患者
因此，自體免疫疾病患者一定要定期追蹤，當有任何不舒服容易累、疲倦、喘時，不一定等三個月或六個月後再檢查，隨時都可以告知主治醫師，就算沒有任何症狀，希望三個月到六個月做一次定期的評估。
自從健保有這給付抗纖維化的藥物後，鄭世隆提到：「觀察死亡率其實是大幅下降，過往診斷肺纖維化存活率可能大概不到一年，但現在大概 70-80% 病人存活率超過五年以上，當然是越早經用藥治療可以維持肺功能相對比較穩定。」
諮詢專家：台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健
諮詢專家：亞東紀念醫院胸腔內科主任鄭世隆
諮詢專家：中華民國風濕病醫學會理事長鄭添財
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肺纖維化患者有增加趨勢？六大族群注意「肺功能夠不夠用」