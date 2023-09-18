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利比亞災區滿目瘡痍　倖存者面臨「缺水、地雷」等多重危險

▲利比亞因為丹尼爾風暴導致洪災氾濫，成千上萬的人被大水沖走，至今下落不明，災區傳出難聞氣味，衛生條件堪憂。（圖／美聯社／達志影像）
▲利比亞因為丹尼爾風暴導致洪災氾濫，成千上萬的人被大水沖走，至今下落不明，災區傳出難聞氣味，衛生條件堪憂。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

利比亞上週發生嚴重洪水災情，聯合國（UN）聲稱已造成1萬1300人死亡，但遭利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）否認，表示確切死傷人數還在調查中，可能更高，也可能更低。洪災後的利比亞人民至少面臨3項挑戰：缺水、地雷、疫症。

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根據《路透社》報導，丹尼爾風暴導致利比亞重災區德納市（Derna）2座水壩決堤，洪水湧入住宅區，沖走大量居民。由於災後衛生條件極差，據悉已有150人因污水中毒，當局緊急派遣醫衛團隊前去進行消毒和滅菌，以免流行病肆虐。

在德納地方政府工作的布什提拉（Mohamed Alnaji Bushertila）表示，他的家人中，就有48人在洪災後失蹤。另有居民宣稱，倖存者不知道下一步該怎麼辦：「我們沒有水，也沒有任何資源。」

報導指出，利比亞多年來內戰、武裝衝突不斷，洪水氾濫也造成部分地雷和彈藥被沖走，給流離失所、正在到處遷移的災民，帶來額外的潛在風險。

自2011年格達費（Muammar Gaddafi）因反政府示威、西方制裁被推翻以來，利比亞一直缺乏強大的中央政府管理，石油等天然資源被不同的軍事團體把持。此次洪災使該國東西部敵對政府，得以進行一些罕見的協調與合作，但能否順利重建仍是未知數。

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