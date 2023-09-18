▲乾癬性關節炎纏身10年！　生物製劑解除疼痛警報 

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免疫系統攻擊自己 造成皮膚及關節病變李蒔青醫師表示，乾癬性關節炎顧名思義，就是乾癬合併發生關節炎，盛行率約為2%。是由於免疫系統失常造成皮膚或關節反覆發炎，且會因為Koebner現象（指的是在非病兆部位因為搔抓或外傷導致出現乾癬病灶）引發反覆破壞、發炎、修復，造成皮膚及關節病變。
乾癬患者中有30%會出現乾癬性關節炎，但約1/4的患者是「先出現關節炎，隔幾年才出現皮膚乾癬」，而且血清學檢查如風濕因子、發炎指標常顯示陰性，因此會增加診斷的困難度。
乾癬好發位置常在頭皮、髮際、耳部、手肘、膝關節或脛骨前緣，症狀為發紅、點狀或圓盤脫屑等等。另外手腳指甲也會出現變白、增厚、點狀凹陷、甲床分離、甚至脫屑的情形，常被誤為是黴菌感染的灰指甲。差異在於乾癬是「兩手兩腳多發」，灰指甲則是「一手兩腳病」。
▲林口及桃園長庚醫院風濕免疫科李蒔青醫師
關節變形無法逆轉 心腦血管疾病風險攀升李蒔青醫師說明，患者發炎的關節通常少於3個，也可能出現像類風濕性關節炎有多發性關節炎的情形，兩側或單側發生。另一種是發生在中軸骨骼如脊柱或薦腸骨關節，症狀類似僵直性脊椎炎，也可能與這兩大類的關節炎同時發生。另外還可能出現跟腱炎、髕骨韌帶發炎、香腸指等，可透過照X光、核磁共振攝影（MRI）和超音波來診斷。
乾癬性關節炎也常出現皮膚和關節外的症狀，例如虹彩炎、鞏膜炎或者發炎性腸道疾病。還會出現高血壓、高尿酸、高血脂、糖尿病，甚至是腦血管及心血管疾病。因此控制發炎的同時，也需留意共病的預防和治療。乾癬性關節炎除了造成諸多外觀與內在困擾，也可能衍生憂鬱症，建議儘早診斷和治療。
及早治療避免共病惡化 生物製劑選擇多元李蒔青醫師提醒，乾癬好好治療，皮膚可以恢復健康。但是關節炎一旦延誤治療，關節變形就不能恢復，因此不能因為疼痛發炎的關節數少，或使用消炎止痛藥物甚至類固醇緩解了症狀就掉以輕心，以免影響生活甚至生命。現今的治療方式相當多元，可根據患者的臨床症狀及屬性選擇最合適的治療藥物。
- 非類固醇抗發炎藥物（NSAID）：治療關節炎。
- 免疫調節藥物：延緩疾病進程、減少關節因發炎造成的變形和破壞。
- 照光治療／皮膚藥物：治療皮膚乾癬症狀。
- 口服小分子藥物：治療皮膚乾癬和關節炎。
- 生物製劑：以發炎因子為治療目標，如腫瘤壞死因子（TNF），介白素17（IL-17），或介白素12/23 （IL-12/23）等，每一種生物製劑因其治療機轉不同而適合不同的疾病族群。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59225
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