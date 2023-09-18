韓國總統大選曾輸尹錫悅！反對黨魁李在明不滿施政　絕食19天送醫

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李在明曾在2022年總統大選，與現任總統尹錫悅競爭，最終尹錫悅以48.56%的得票率勝出，僅比李在明高出0.73%，為韓國歷屆總統選舉的最小差距紀錄。58歲的他今年3月遭韓國首爾中央地方檢察廳起訴，控其涉嫌瀆職、受賄和隱瞞犯罪等，對此李在明予以否認，反批是被「政治報復」。身為現任議員的他享有免捕權，檢方須經國會許可方能將其拘捕，後續尹錫悅簽署的拘捕令則遭韓國國會否決。
針對李在明以絕食來抗議一事，韓國政界輿論不一，有批評指出，雖然李在明本意是向尹錫悅政府施壓、以革新執政理念，但在野黨代表以絕食尋找鬥爭出路，結果只是將韓國政治推向極端。
另有韓國專家分析稱，其實民主黨議員決議的內容中，也包含了多項不合理要求，比如罷免國務總理韓德洙、內閣全體辭職等，還有對於犯法的檢察官進行彈劾，也讓人懷疑是不是為了牽制日後對自身的調查，民主黨之所以提出如此強硬的方案，不排除是擁護李在明的強硬黨員在主導。
不過分析也認為，在野黨「暴走」的背後，韓國執政黨同樣有責任，尹錫悅所屬的國民力量黨，一直不針對李在明絕食一事表態，亦不打算勸告他停止絕食，甚至嘲諷他「為了躲避被拘留而開始絕食」，這些都刺激了民主黨，讓兩黨對立更加尖銳。