▲「聽心音」義診揪出心臟隱形殺手　遠離瓣膜疾病與心衰竭

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危險！主動脈瓣狹窄剩0.6公分 7旬伯搶救一命一位70歲嘉義男子早年患有冠狀動脈疾病，雖然動手術置放支架，但隨著年齡增長，不僅冠狀動脈再度狹窄，就連主動脈瓣膜也退化堵住！心臟收縮功能僅正常人的一半，無法支撐正常生活，嚴重肺積水與下肢水腫，徹夜難眠甚至有生命危險！
男子向神明求助後，因緣際會來到台中榮總求診，李文領為患者進行高難度「經導管治療」，第1次開通心臟冠脈血管，第2次則置換主動脈瓣膜，從股動脈微創進入到心臟植入全新的心臟瓣膜。手術相當順利，男子4天就能出院，術後容光煥發「一條蟲變一條龍」，讓醫師倍感欣慰。
主動脈瓣膜狹窄有3大種類 重度死亡率達50％正常主動脈瓣膜開口約為2－3公分寬，但到了60歲以後，主動脈瓣膜會逐漸硬化，開口越來越小，一旦小於1公分就屬於重度，75歲以上有3%民眾有重度主動脈瓣狹窄。主動脈瓣膜狹窄早期症狀不明顯，等到出現走路易喘、胸悶、暈厥、全身無力等症狀恐是重度，若無及早治療，2年死亡率高達50％。
- 退化性：隨著年紀越大，主動脈瓣膜會因老化而出現鈣化打不開的狀況，常見於75歲以上高齡者，佔約8成。
- 先天性：較正常人少了1個瓣葉，因血流力學不正常，瓣膜到50、60歲就會退化得很嚴重，到60歲就變成重度主動脈瓣膜狹窄。
- 風濕性：多為幼年時患風濕染引起，瓣膜會逐漸變得硬化。
學會號召全台義診 喚醒民眾疾病認知台中市衛生局副局長邱惠慈提醒，心臟疾病高居2022年十大死因第2名，若民眾爬個樓梯就喘，要注意可能是心臟瓣膜生病或冠心病，呼籲攝取健康飲食、多運動，控制腰圍。衛生福利部國民健康署也有補助40-64歲國人每3年免費健檢1次，65歲以上國人可每年健檢1次，民眾可多加利用。尤其台中榮總為醫學中心，這次專業心血管團隊踏入民間舉辦義診，非常用心，因此代表市長與市民表達感謝之意。
此次義診活動的關懷夥伴台灣愛德華生命科學股份有限公司，總經理任艾克表示，根據台灣調查，約4成病友因為暈厥甚至意外倒下後才確診心臟瓣膜疾病，然而有症狀且重度的主動脈瓣膜狹窄2年內的死亡率高達50％！因此特別用行動支持義診，期許增加民眾對心臟瓣膜疾病的認識與防治。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59260
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