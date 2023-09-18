10月電價明天揭曉！百貨餐飲擬補漲 民眾憂消費價格提高
經濟部將於明（19）日召開今年第2次電價費率審議會，決定10月起至明年3月的電價是否調整，外界傳言，由於國際燃料成本下降、加上要抑制通膨，預計10月起電價凍漲，不過，去年7月疫情生意受影響而凍漲的用電大戶產業，因為疫後內需產業強勁復甦，預計餐飲、百貨、電影院、健身房、外燴團膳等5類恐恢復正常電價，補漲15%，台電收入可因此回血16億元。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部在去年7月與今年4月兩度調漲電價，其中，高壓用戶電價調幅15%、17%不等，不過，當時因考聊內需產業受疫情衝擊嚴峻，給予百貨公司、電影院與大型餐飲等行業凍漲或調幅減半優惠，如今內需暢旺，為兼顧產業公平性百貨業、電影院、大型餐廳、外燴團膳與大型健身房等類別恐研擬補漲去年7月的15%調幅；為顧及電價恐牽動物價波動，食品、攤販集中市場擬維持凍漲。
根據經濟部資料顯示，百貨零售業有544戶、電影院健身房212戶、餐飲119戶、外燴團膳5戶，預估將有880戶取消凍漲。
最終結果仍待電價審議會決議，百貨餐飲等內需產業調漲幅度、消費變貴民眾是否成苦主以及電價調漲將如何挹注台電虧損，都將於明日下午揭曉。