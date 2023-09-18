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機器人代打地道戰！國衛院無人機深入下水道　撲殺登革熱病媒蚊

▲國衛院團隊使用機器人深入下水道，監測並清除病媒蚊痕跡。（圖／國衛院提供）
▲國衛院團隊使用機器人深入下水道，監測並清除病媒蚊痕跡。（圖／國衛院提供）

記者林志怡／台北報導

台灣的登革熱疫情從今年7月開始一路延燒，從台南開始，擴及高雄、雲林等其他縣市，國衛院研究團隊與高雄市衛生局合作，透過改裝的無人地面車輛系統調查高雄市下水道斑蚊生態，並噴灑殺蟲劑噴灑、以高溫水槍沖洗斑紋出現的溝渠，有效降低病媒蚊孳生。

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國衛院指出，登革熱是一種由「斑蚊」傳播的流行病、屬第二類法定傳染病，目前認為是一種「社區病」、「環境病」，只要生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就會給病媒蚊可趁之機。

雖一般地面環境可由民眾留意、清理，但地下管道的監測與防治困難，許多環境以人力方式不易抵達，且危險性高，就成了蚊媒傳染病的防治死角。國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉韋良與其團隊在107年間開始測試以「機器人」深入這些死角區域。

國衛院指出，這套機器人系統包括一台搭載實時觀測的有線監控設備的無人車，以及另一輛可裝載高溫水槍或藥劑噴槍的機械車，考量到管道地形崎嶇，透過履帶設計解決行進問題，藉此深入地面下溝渠間等隱蔽或危險區域，準確追蹤病媒蚊的行跡，補足無人航空器無法拍攝到的部分。

研究團隊在107年5月至8月期間將無人車系統部署在高雄市5個行政區，同時布置蚊子誘殺桶以監測病媒蚊密度，在監測的下水道中約有21%有斑蚊蹤跡，在有病媒蚊蹤跡的溝渠進行噴灑殺蟲劑與高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由0.62降至0.19，顯示針對性的措施有效降低了病媒蚊的孳生。

國衛院表示，相關研究成果在今（112）年6月發表於國際期刊《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》，顯示同時搭載實時觀測儀器及藥劑噴灑裝置的無人車，能夠即時地監測病媒蚊並實施投藥控制，相信可有效協助目前的登革熱防治作業。

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