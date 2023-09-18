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興富發文心愛悅復工　中市都發局：完成所有賠償才會發使照

▲都發局上周邀集第3、4、5方辦理缺失改善成果會勘，認定缺失確已依規改善完成。（圖／台中市政府提供，2023.09.18）
▲都發局上周邀集第3、4、5方辦理缺失改善成果會勘，認定缺失確已依規改善完成。（圖／台中市政府提供，2023.09.18）

記者顏幸如／台中報導

台中市興富發文心愛悅建案5月發生吊臂掉落中捷軌道，造成1死14傷重大工安意外，遭都發局勒令停工，經過第4、第5方公正單位確認各項缺失均改善完成後，台中市政府9月13日同意復工。都發局表示，市府將持續督管，營造公司須依法完成所有的損害賠償、拿到無損害公共設施證明等文件，才能申領使用執照。

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興富發文心愛悅建案塔吊於5月10日發生吊臂掉落中捷綠線軌道，導致捷運列車直撞吊臂，市府勒令興富發建設及潤隆建設在台中市的9個建案工程一律停工，經第4、第5方公正單位2次共同現勘檢核，其中8處建案完成缺失改善後，9月13日同意復工，目前尚有惠國段一建案仍被勒令停工中。

▲興富發文心愛悅建案5月發生吊臂掉落中捷軌道意外，造成1死14傷重大工安事故。（圖／資料畫面，2023.09.18）
▲興富發文心愛悅建案5月發生吊臂掉落中捷軌道意外，造成1死14傷重大工安事故。（圖／資料畫面，2023.09.18）
都發局長李正偉表示，該建案除依法由建商提送第3方公正單位（台中市土木技師公會）審核復工申請，都發局更提高標準，主動送交第4、第5方公正單位（臺灣省土木技師公會、臺中市結構工程技師公會）審核。未來將透過工地聯合稽查和總體檢，避免類似意外再度發生。

都發局強調，復工不代表可以申領使用執照。有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，全案進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分未依規定解決，市府仍握有使用執照的把關權，未來將依照《臺中市建築物施工管制辦法》第34條等規定，須完成包括所有被害人在內的損害賠償、拿到中捷公司無損害公共設施證明，才能申領使用執照。

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