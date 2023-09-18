受影響各里看這裡！台中30萬用戶明起停水33小時　最慢今晚要儲水

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臺中市受影響範圍如下：
(一)停水
1. 北屯區：三光里、北興里（部分）、平昌里、北屯里、北京里、平安里、平德里。
2. 北區：全區（建成里除外）。
3. 中區：全區。
4. 西區：民生里、藍興里、利民里、三民里、廣民里、平和里、公民里（部分）、安龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分）、昇平里、公益里、中興里、雙龍里、後龍里、和龍里、民龍里、忠明里、公平里、公德里、公正里、忠誠里、東昇里。
5. 東區：東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、泉源里（部分）、新庄里（部分）、十甲里、東英里。
6. 南區：長春里（部分）、長榮里（部分）部分、新榮里（部分）。
7. 南屯區：大誠里（部分）、同心里（部分）、大同里、文心里、惠中里（部分）、大業里、溝墘里（部分）。
8. 西屯區：何成里、何南里、何安里（部分）、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里（部分）、何源里（部分）。
9. 潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西）。
10．大雅區：西寶里（國道1號以東）、三和里（國道1號以東）。
(二)降壓區域
1. 南屯區：田心里（部分）、惠中里（部分）、溝墘里（部分）。
2. 西屯區：何安里（部分）、何仁里（部分）、逢福里（部分）、大河里（部分）、大鵬里（部分）、大福里（部分）、惠來里（部分）、河源里（部分）。
3. 北屯區：水湳里（部分）、平陽里（部分）、平和里、平福里（部分）、平順里（部分）、平心里、平田里、東光里（部分）、平興里（部分）。
4. 潭子區:福仁里（鐵路以東）、潭北里、嘉仁里、潭陽里（鐵路以東）。
台水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需關閉總表前制水閥，以避免發生虹吸污染。本次停水區域估計256,998戶、水壓降低45,269戶，共影響302,267戶。恢復供水後，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。